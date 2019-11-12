Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге

В районе завода компании "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел взрыв паропровода, сообщает "Газета.ру".

В пресс-службе отметили, что инцидент случился около 17:30 11 ноября. Причиной стали технические неполадки. Паропровод обеспечивал теплоснабжение завода.

"Осколками асфальта нанесен незначительный ущерб зданию", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, при взрыве пострадали два человека. Оба получили незначительные травмы.

Работа завода не была приостановлена. Для устранения порыва на теплосети организован оперативный штаб.