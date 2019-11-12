Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге

В районе завода компании "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел взрыв паропровода, сообщает "Газета.ру".
В пресс-службе отметили, что инцидент случился около 17:30 11 ноября. Причиной стали технические неполадки. Паропровод обеспечивал теплоснабжение завода.
"Осколками асфальта нанесен незначительный ущерб зданию", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, при взрыве пострадали два человека. Оба получили незначительные травмы.
Работа завода не была приостановлена. Для устранения порыва на теплосети организован оперативный штаб.
Комментарии
Стареем
Carlsberg Group рачительная компания )))