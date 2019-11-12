Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами

В Алтайском крае во вторник днем, 12 ноября, ожидается -1...-6 градусов. В отдельных районах небольшой снег, в северных районах умеренный снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 23 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -2...-4 градуса, снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.

13 ноября в крае обещают -3...+2 градуса, метель, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. 14 ноября будет 0...-5 градусов, с похолоданием в течение дня. А уже на выходных, по данным синоптиков, Алтайский край окажется во власти арктического антициклона, и регион накроют морозы. Ночные температуры воздуха 15 и 16 ноября опустятся до -22...-27 градусов, а днем ожидается -10...-16 градусов.