Уголовное дело в отношении администратора скандального алтайского приюта отправили в суд

В Алтайском крае будут судить администратора некоммерческой организации "Мир без наркотиков – "Успех" Ларису Ягофарову, сообщает "Катунь 24".

Как сообщили в региональной прокуратуре, 38-летняя Ягофарова, которая считалась волонтером Алтайской региональной общественной организации "Реабилитационный приют "Успех", путем обмана похитила деньги у троих престарелых граждан-инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.

Мужчина добровольно на имя женщины оформил доверенность на право распоряжения его денежными средствами, хранящимися в банке, для организации ухода за ним. Через месяц он умер, и женщина тут же сняла с его счета все накопления.

В процессе ухода еще за двумя престарелыми ей стало известно, что на их счетах также имеются деньги. Как только состояние их здоровья ухудшилось, она оформила доверенность на право распоряжения счетами. Всего было похищено более 1,3 млн рублей.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, в августе 2019 года Ягофарову заключили в СИЗО.

История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года. Не меньше 15 человек жили в квартире, запах мочи из которой вызывал недовольство соседей. Когда туда приехали журналисты, пожилых людей перевезли в другое место. В квартире осталось только бездыханное тело женщины – лежало на кровати, накрытое одеялом. Во время съемок администратор центра "Мир без наркотиков – "Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24". Общественная организация "Успех" была зарегистрирована в Минюсте с 2012 года, а в феврале 2019 года была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края. После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг.