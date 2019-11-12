Слухи об отравленном "Тархуне" опровергли в Минздраве Алтайского края

В Министерстве здравоохранения Алтайского края прокомментировали слухи об отравлении лимонадом детей, назвав их фейком, пишут алтайские "Аргументы и факты".

"Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация об отравлении и смерти детей в Алтайском крае вследствие употребления газированных напитков не соответствует действительности", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в родительских чатах была растиражирована информация о том, что якобы после употребления напитка "Тархун" погиб мальчик. Также в сообщении сказано о госпитализации нескольких детей после выпитого напитка "Ситро".

"Вчера в реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил "Тархун" (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, два дня комы, спасти не удалось! Там сейчас лежит девочка – выпила "Ситро" (стекло, марку не помнит), под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там половина отделения с теми же результатами после энергетиков", – указывалось в рассылаемом сообщении.

Напомним, в конце октября в Минздраве региона опровергли информацию о зараженных вирусом гриппа мандаринах, после употребления которых умерли дети.