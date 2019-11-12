Путин сделал прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства страны поступить так же, сообщает Life.

"Кто из членов правительства сделал прививку?" — спросил Путин у членов кабмина в понедельник, 11 ноября, на совещании. Руки подняли три человека. "Четыре — я тоже сделал", — сказал президент и указал на себя.

По его словам, члены правительства России должны последовать его примеру и сделать прививку, так как относятся к группе риска по заболеваемости гриппом из-за работы с людьми.

"Гриппом заболел — самострел. Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — серьезно пошутил Путин.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае более 40% жителей сделали прививки от гриппа. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения — это 1,25 млн человек.