Путин поставил прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства страны поступить так же, сообщает Life.

"Кто из членов правительства сделал прививку?"– спросил Путин у членов кабмина в понедельник, 11 ноября, на совещании. Руки подняли три человека. "Четыре, я тоже сделал", – сказал президент и указал на себя.

По его словам, члены правительства России должны последовать его примеру и сделать прививку, так как относятся к группе риска по заболеваемости гриппом из-за работы с людьми.

"Гриппом заболел – самострел. Можно было предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", – серьезно пошутил Путин.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае более 40% жителей сделали прививки от гриппа. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения – это 1,25 млн человек.