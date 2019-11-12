Путин поставил прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства

Президент России Владимир Путин рассказал, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства страны поступить так же, сообщает Life.
"Кто из членов правительства сделал прививку?"– спросил Путин у членов кабмина в понедельник, 11 ноября, на совещании. Руки подняли три человека. "Четыре, я тоже сделал", – сказал президент и указал на себя.
По его словам, члены правительства России должны последовать его примеру и сделать прививку, так как относятся к группе риска по заболеваемости гриппом из-за работы с людьми.
"Гриппом заболел – самострел. Можно было предотвратить – не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", – серьезно пошутил Путин.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае более 40% жителей сделали прививки от гриппа. Всего до конца года планируют привить 51,5% населения – это 1,25 млн человек.
Комментарии
Всем членам правительства.
не верю
Прививку правды бы им всем вколоть,и к итальянскому соловью в студию согнать.
это был ботокс, а не прививка от гриппа, дедушка перепутал
12.11.2019 09:22
- гость -
Упоминание про ботокс хорошо показывает недоразвитость написавшего.
Никогда не делал, за последние 25 лет болел 1 раз и то потому что в Омске при -38 торчал на улице 2,5 часа.
Врет как обычно. В 2019-2020 году в России ожидается четыре штамма вируса гриппа - от какого паренек привился, ягодицы то всего две...
с лицом что-то !!!стареет!!!