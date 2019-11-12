Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край

Председатель правительства России Дмитрий Медведев по прибытию в Алтайский край, 12 ноября, проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково, сообщается на официальном сайте региона.
В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов. Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.
В мероприятии примут участие зампред правительства России Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители министерств и главы регионов.
Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, 12-13 ноября Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. 12 ноября он проведет совещание в Новосибирске по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. В нем примут участие зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также Сергей Меняйло и руководители профильных предприятий.
Также Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
В ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также Сергей Меняйло.
Комментарии
Хоть что-то.
Что что-то? о чем статья? для чего стадо чиновников катается по округу? из всего написанного я понял что приехали позвиздеть! Можно подумать у себя в Москве заняться этим нельзя! Что он собрался увидеть в Санниково - коттеджные поселки? И радостно двинуть домой с мыслью как классно развивается село на Алтае!
Даже читать противно они уже сами себе очки втирают!
За подарочком приедет? На халяву и уксус сладкий?
нахрена он нужен?
Губер ему хоть мешок гречи подарит?
Опять медведи в Алтайском крае? Надеюсь в этот раз качественные фото будут?
Анатоличу респект и уважуха за позитив и оптимистический взор в будущее!
PS Не будь ко мне жестоко прекрасное далёко! Главное миелофон не просохатить, верно?
в санниково видать и интернет есть, пусть заедет в воскресенку заринского района и увидит 4 дома и одного ребенка идущего в школу и отсутствие сотовой сети как таковой - зато столб ростелекома с федеральной программой "интернет в сельской местности" да только смс для регистрации ему не придет т.к. сети нет
в коттеджных поселках вокруг санниково вряд ли разглядишь жизнь села на алтае, поскольку 3 из 4 человек это городские жители барнаула
Понты
Яйца замерзли, помидоры кончились, ну что вам еще сказать....держитесь.
увидеть в Санниково - коттеджные поселки
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Про коттеджи знаете,а про животноводство и растениеводство вы не слышали?
Наверное очень отдалённо:"Трактор скачет по полям,видно пашет что-то".
Раньше томатный тамошний сок в трёхлитровых банках был Is the best
Какие дороги перекроют и во сколько?
При встрече дружно петь:
Хорошего вам настроения,
Хорошего вам настроения
Какое животноводство и растениводство в Санниково - ОКСТИСЬ!
В первомайском районе оно конечно еще есть а вот в Санниково и вокруг него одни коттеджи!
так что хомячок из администрации успокойся и главное не переживай ваш господин Медведев будет доволен, а народ как обычно побоку, ведь село на Алтае развивается огромными темпами!
09:08
А совещания по агропромышленной теме проводят в поле широком,куда привозят длинные столы и вдоль них устанавливают табуретки?Там ветер речи будет относить,понимаешь?
Вообще-то в такие "деревни" ему нужно приезжать с Чайкой,Бастрыкиным,Колокольцевым и кучкой автозаков!
то 09:26
Ну тогда точно полстраны будет сидеть,полстраны охранять,а на тракторах некому будет работать.
Надеемся показные декорации не рухнут. Продержатся. А там трава не расти. Лучше бы посетил славный город Рубцовск. Проехался по шикарным дорогам. Держатся люди, дороги не держатся. Ох как хочется Московских дорог. так как настоящие капиталистические дороги хуже социалистических. Их в Рубцовске вообще нет. Там нет и капитализма и социализма. Остались только всеми забытые люди. а нужны ли они Медведеву?
Можно и в Бийск там чрезвычайное положение из за московского оператора
В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации
Пусть проводит совещание в том селе, откуда последний учитель недавно сбежал.
есть еще село Авиатор, Спутник .... Клоуны
А че не заедет в теплицы огурчиком перекусить?
Цак где получать?
Димон, Ехай к нм в Лесной, глянь школу, отсутствие пеш.дорожек по пути к остановке. Отсутствие почты и почтальонов, да и вообще отсутствие всего кроме внушительных размеров поселка..
12.11.2019 09:08
гость
а как же элеватор? что там хранят? коттеджи?
Доходы бюджета от управления свободными остатками только в 2019 году составят 180 млрд руб. против 85 млрд 800 млн руб. в прошлом году, признают в пресс-службе Федерального казначейства.
Скупка валюты на 3 трлн руб. в год, рекордные займы при бешеном профиците бюджета, повышение налогов для ускорения экономики и новые поборы для борьбы с бедностью – это сюрреализм, который мы с вами наблюдаем не первый год
В банки влили бюджетные средства, кредитование выросло на 27%. Прибыль получают владельцы!!!!
надеюсь в Санникаво он не уснет