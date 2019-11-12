Вторник, 12 Ноябрь, 13:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,91
€ 70,48
Обь
98см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край

, ИА "Амител"
После встречи с губернатором региона премьер отправится в алтайское село Санниково
Дмитрий Медведев посетит Алтайский край / Фото: 123ru.net

Дмитрий Медведев посетит Алтайский край / Фото: 123ru.net

Председатель правительства России Дмитрий Медведев по прибытию в Алтайский край, 12 ноября, проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в село Санниково, сообщается на официальном сайте региона.

В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации национальных проектов. Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.

В мероприятии примут участие зампред правительства России Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также представители министерств и главы регионов.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, 12-13 ноября Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Сибирский федеральный округ. 12 ноября он проведет совещание в Новосибирске по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. В нем примут участие зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также Сергей Меняйло и руководители профильных предприятий.

Также Медведев проведет рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В совещании примут участие зампред правительства Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а также Сергей Меняйло.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.11.2019 08:13
- гость -

Хоть что-то.

12.11.2019 08:27
гость

Что что-то? о чем статья? для чего стадо чиновников катается по округу? из всего написанного я понял что приехали позвиздеть! Можно подумать у себя в Москве заняться этим нельзя! Что он собрался увидеть в Санниково - коттеджные поселки? И радостно двинуть домой с мыслью как классно развивается село на Алтае!
Даже читать противно они уже сами себе очки втирают!

12.11.2019 08:35
Гость

За подарочком приедет? На халяву и уксус сладкий?

12.11.2019 08:38
- гость -

нахрена он нужен?

12.11.2019 08:38
1122

Губер ему хоть мешок гречи подарит?

12.11.2019 08:43
Сумрачный гений

Опять медведи в Алтайском крае? Надеюсь в этот раз качественные фото будут?

12.11.2019 08:47
Сумрачный гений

Анатоличу респект и уважуха за позитив и оптимистический взор в будущее!

PS Не будь ко мне жестоко прекрасное далёко! Главное миелофон не просохатить, верно?

12.11.2019 08:48
петух с докучаево

в санниково видать и интернет есть, пусть заедет в воскресенку заринского района и увидит 4 дома и одного ребенка идущего в школу и отсутствие сотовой сети как таковой - зато столб ростелекома с федеральной программой "интернет в сельской местности" да только смс для регистрации ему не придет т.к. сети нет

12.11.2019 08:51
- гость -

в коттеджных поселках вокруг санниково вряд ли разглядишь жизнь села на алтае, поскольку 3 из 4 человек это городские жители барнаула

12.11.2019 08:53
- гость -

Понты

12.11.2019 08:55
- гость -

Яйца замерзли, помидоры кончились, ну что вам еще сказать....держитесь.

12.11.2019 08:56
- гость -

увидеть в Санниково - коттеджные поселки
-----------------------------------------------------
Про коттеджи знаете,а про животноводство и растениеводство вы не слышали?
Наверное очень отдалённо:"Трактор скачет по полям,видно пашет что-то".

12.11.2019 09:00
- гость -

Раньше томатный тамошний сок в трёхлитровых банках был Is the best

12.11.2019 09:03
- гость -

Какие дороги перекроют и во сколько?

12.11.2019 09:06
- гость -

При встрече дружно петь:
Хорошего вам настроения,
Хорошего вам настроения

12.11.2019 09:08
гость

Какое животноводство и растениводство в Санниково - ОКСТИСЬ!
В первомайском районе оно конечно еще есть а вот в Санниково и вокруг него одни коттеджи!
так что хомячок из администрации успокойся и главное не переживай ваш господин Медведев будет доволен, а народ как обычно побоку, ведь село на Алтае развивается огромными темпами!

12.11.2019 09:15
- гость -

09:08
А совещания по агропромышленной теме проводят в поле широком,куда привозят длинные столы и вдоль них устанавливают табуретки?Там ветер речи будет относить,понимаешь?

12.11.2019 09:26
- гость -

Вообще-то в такие "деревни" ему нужно приезжать с Чайкой,Бастрыкиным,Колокольцевым и кучкой автозаков!

12.11.2019 09:39
- гость -

то 09:26
Ну тогда точно полстраны будет сидеть,полстраны охранять,а на тракторах некому будет работать.

12.11.2019 09:45
- гость -

Надеемся показные декорации не рухнут. Продержатся. А там трава не расти. Лучше бы посетил славный город Рубцовск. Проехался по шикарным дорогам. Держатся люди, дороги не держатся. Ох как хочется Московских дорог. так как настоящие капиталистические дороги хуже социалистических. Их в Рубцовске вообще нет. Там нет и капитализма и социализма. Остались только всеми забытые люди. а нужны ли они Медведеву?

12.11.2019 09:52
- гость -

Можно и в Бийск там чрезвычайное положение из за московского оператора

12.11.2019 10:17
- гость -

В селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации

Пусть проводит совещание в том селе, откуда последний учитель недавно сбежал.

12.11.2019 10:35
- гость -

есть еще село Авиатор, Спутник .... Клоуны

12.11.2019 10:58
- гость -

А че не заедет в теплицы огурчиком перекусить?

12.11.2019 11:30
- гость -

Цак где получать?

12.11.2019 11:59
krash

Димон, Ехай к нм в Лесной, глянь школу, отсутствие пеш.дорожек по пути к остановке. Отсутствие почты и почтальонов, да и вообще отсутствие всего кроме внушительных размеров поселка..

12.11.2019 12:42
- гость -

12.11.2019 09:08
гость
а как же элеватор? что там хранят? коттеджи?

12.11.2019 13:11
- гость -

Доходы бюджета от управления свободными остатками только в 2019 году составят 180 млрд руб. против 85 млрд 800 млн руб. в прошлом году, признают в пресс-службе Федерального казначейства.
Скупка валюты на 3 трлн руб. в год, рекордные займы при бешеном профиците бюджета, повышение налогов для ускорения экономики и новые поборы для борьбы с бедностью – это сюрреализм, который мы с вами наблюдаем не первый год
В банки влили бюджетные средства, кредитование выросло на 27%. Прибыль получают владельцы!!!!

12.11.2019 13:48
-гость-

надеюсь в Санникаво он не уснет

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:52
Дороги в Барнауле перед приездом Медведева начали очищать от снега 2
13:48
Барнаульская компания "Селф" начала строить жилье в Сочи в 15 минутах от моря 0
13:39
Два трупа с ножевыми ранениями обнаружены в Камне-на-Оби 0
13:21
Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за короткого замыкания в учительской 0
13:11
Шквалистый ветер обрушится на Алтайский край 12 и 13 ноября 3
13:01
В честь юбилея популярной рок-группы Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт 1
12:59
Два десятка домов барнаульского микрорайона Поток остались без отопления 2
12:34
Усадьбу Ассанова отреставрировали в Бийске и "украсили" фасад кондиционерами 5
12:16
К приезду Медведева в алтайском селе Санниково стригут траву со снегом 24
12:07
Экс-худрук Молодежного театра Алтая уволился из-за конфликта с мэрией 0
12:02
Новосибирский доктор вошел в двадцатку врачей мира, помогающих в безнадежных случаях 0
11:51
Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома "Восточный" 3
11:35
Экологический патруль создадут на Алтае для наблюдения за воздухом, почвой и водой 1
11:21
Известный блогер Илья Варламов назвал Бийск самым грязным наукоградом в мире 12
11:18
National Interest рассказал, как ненависть Гитлера сделала Россию сверхдержавой 7
11:01
"Осень нам танцует вальс-бостон": разыгрываются билеты на концерт Александра Розенбаума 0
10:52
Ространснадзор выявил нарушения у AZUR air после инцидента в Барнауле 2
10:42
Глава правительства Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск 2
10:31
Деньги для малого бизнеса: быстро, просто, удобно 0
10:18
Пивные напитки хотят сделать в России более крепкими 9
10:08
Концепцию будущего парка "Изумрудный" решат на стратегической сессии 4
09:54
Россиянка в корсете пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути 3
09:36
Мэрия Барнаула в 2020 году может благоустроить больше трех общественных зон 9
09:14
Новый чехол на ЦУМе, "теракт" и встреча с Макаревичем: как Медведев гостил в Барнауле 1
09:02
Кудрин предложил пересмотреть некоторые формы социальных выплат 3
08:54
Путин поставил прививку от гриппа и посоветовал это сделать членам правительства 8
08:37
Взрыв прогремел на заводе "Балтика" в Санкт-Петербурге 2
08:31
"Изучи интернет – управляй им": стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат для детей 0
08:02
Слухи об отравленном "Тархуне" опровергли в Минздраве Алтайского края 7
07:50
Автомобиль такси сбил пешехода в Барнауле 11
07:46
Визитная карточка. Бийчане в восторге от реконструкции бульвара им. Вали Максимовой 1
07:32
Дмитрий Медведев 12 ноября приезжает в Алтайский край 29
07:30
Как из неудобной планировки сделать комфортную и просторную квартиру 5
07:25
За грехи прошлого: промышленникам Алтайского края досчитывают НДС на сотни миллионов 17
07:02
Уголовное дело в отношении администратора скандального алтайского приюта отправили в суд 4
06:47
РПЦ предлагают выкупить магазин, чтобы построить спортзал в Барнауле 3
06:33
Свет, камера, мотор: в селе Смоленском открыли современный 3D-кинозал 0
06:21
Небольшое потепление пришло в Алтайский край перед сильными морозами 0
06:16
Дело добровольное. Чем перепись населения 2020 года будет отличаться от предыдущей 4
06:02
Синичкин день. Что это за праздник и как привлечь в дом счастье и удачу 0
23:42
Подозреваемый в убийстве студентки Соколов попросил суд арестовать его 1
23:13
Жителя Алтайского края осудили за распространение детской порнографии 3
22:48
Кристине Асмус поступают угрозы после откровенных сцен в фильме "Текст" 9
22:14
Актриса из фильма Вуди Аллена "Светская жизнь" скончалась в возрасте 13 лет 0
21:48
Заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ пришлось прервать из-за подсудимого 6
21:12
Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве 6
20:43
Кремль назвал убийство студентки доцентом СПбГУ "актом безумия" 2
20:08
В Рубцовске отремонтировали пять квартир ветеранов-блокадников 1
19:41
СМИ: футболист Денис Глушаков хочет взыскать с бывшей жены 204 млн рублей 1
19:13
Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Барнауле 32

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.