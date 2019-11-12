Кудрин предложил пересмотреть некоторые формы социальных выплат

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что считает целесообразным пересмотр некоторых форм социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся.

Кудрин подчеркнул, что, к примеру, пособия на детей в регионах, которые сейчас представляют собой совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них. "На семью в месяц до сих пор составляют 200-300 рублей. Конечно, эти формы поддержки надо пересматривать", – отметил глава СП.

По его словам, сейчас в России есть ресурсы, чтобы перераспределить расходы бюджета и выделить средства для сокращения бедности в стране.

"Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается", – пояснил Кудрин.

Он также рассказал, что жизнь в России стала сводиться к базовой цели существования человека – выжить.

"У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны, как наша, иметь столько бедных – позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого допускать", – считает Кудрин.

По данным Центра стратегических разработок, чтобы снизить количество бедных хотя бы на 40%, нужно выделять дополнительно 200 млрд рублей в год. Средства можно перераспределить, чтобы оказывать адресную поддержку наиболее нуждающимся. Сейчас в стране тратят на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП.