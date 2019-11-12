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Кудрин предложил пересмотреть некоторые формы социальных выплат

, ИА "Амител"
Часть пособий давно уже не помогают людям, считает Кудрин
В России есть ресурсы, знает глава Счетной палаты / Фото: sm-news.ru

В России есть ресурсы, знает глава Счетной палаты / Фото: sm-news.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что считает целесообразным пересмотр некоторых форм социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся.

Кудрин подчеркнул, что, к примеру, пособия на детей в регионах, которые сейчас представляют собой совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них. "На семью в месяц до сих пор составляют 200-300 рублей. Конечно, эти формы поддержки надо пересматривать", – отметил глава СП.

По его словам, сейчас в России есть ресурсы, чтобы перераспределить расходы бюджета и выделить средства для сокращения бедности в стране.

"Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается", – пояснил Кудрин.

Он также рассказал, что жизнь в России стала сводиться к базовой цели существования человека – выжить.

"У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны, как наша, иметь столько бедных – позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого допускать", – считает Кудрин.

По данным Центра стратегических разработок, чтобы снизить количество бедных хотя бы на 40%, нужно выделять дополнительно 200 млрд рублей в год. Средства можно перераспределить, чтобы оказывать адресную поддержку наиболее нуждающимся. Сейчас в стране тратят на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.11.2019 11:28
- гость -

Кудрин, на сегодняшний день альтернатива ныне здравствующему. Учитывая то, что Кудрина отодвинули, но не убрали из власти, не преследуют за инакомыслие (как Грудинина) и разрешают высказываться о наболевшем говорит о том,что во -первых власть не видит в нем угрозы, а во-вторых мы являемся свидетелями многоходовочик. Не исключено,что он следующий правитель необъятной.
Жаль, что хрен редьки не слаще

12.11.2019 13:24
М

Валентин Катасонов: "ЦБ действует как валютный обменник. Я образно выражаюсь – происходит перекраска зелёной бумаги в национальные цвета – и ничего другого! ЦБ при такой модели – это даже не центральный банк, а именно валютный обменник." "ЦБ России - это филиал ФРС США"
Глазьев: ЦБ по рекомендации МВФ устроил России хронический кризис
Журнал Euromoney назвал главу Минфина России Алексея Кудрина лучшим министром финансов года, сообщает РИА Новости. Награду Кудрину на сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне лично вручил издатель журнала Падраик Фэллон (Padraic Fallon).

12.11.2019 13:35
Ученик

"Он также рассказал, что жизнь в России стала сводиться к базовой цели существования человека – выжить.

У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. " Не в бровь, а в глаз!!!! Оказывается всё они знают и сами понимают в правительстве, но ничего не желают менять, так как им это не выгодно! А я то думала, что Путин и друзья и в правду не знают, что мы, простые люди, живем в полной за...це!!! Это сарказм, если кто не понял!!!!

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