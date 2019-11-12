Россиянка в корсете пыталась вывезти в Китай почти килограмм ртути

Сотрудники таможни на российско-китайской границе в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, сообщает РИА "Новости".

"Хабаровские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю обнаружили у туристки 886 граммов ртути. Россиянка пыталась вывезти ядовитое вещество в Китай под одеждой через пункт пропуска Покровка Бикинского района", – рассказали в ведомстве.

Женщина спрятала на теле под корсетом 17 стеклянных пузырьков с ртутью. Опасное вещество таможенники обнаружили при проведении досмотра туристки. По ее словам, ртуть она везла для продажи в Жаохэ.

"Металлическая ртуть включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение через границу которых предусмотрена уголовная ответственность. В практике Хабаровской таможни это первый случай контрабанды такого рода товаров", – отметил начальник Хабаровского таможенного поста Евгений Данилов.

Материалы по контрабанде ртути переданы в УФСБ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.