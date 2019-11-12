Пивные напитки хотят сделать в России более крепкими

Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами и внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", пишут "Известия".
Один из составителей документа – Союз производителей алкогольной продукции. Как рассказали изданию в организации, этот вопрос уже обсуждался рабочей группой в Минфине.
В замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР) говорится, что из-за этого ограничения многие крепкие сорта крафтового пива, которые представлены на международном рынке, не попадают на отечественные прилавки.
Кроме того, это является торговым барьером для импорта продукции в РФ и создает неравные условия в рамках ВТО, сказано в документах экспертного совета при РАР.
Специалисты отмечают, что в мире пивная продукция не ограничена по крепости. Есть сорта, крепость которых составляет 7%, 20% и даже 60%.
Пивные напитки – "продукция с объемной долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7%", сказано в техрегламенте. Самого пива в них должно быть не менее 40%. Такие же требования к составу предъявляет и российское законодательство. При этом для самого пива ограничений по крепости нет.
Комментарии
С пивными напитками делайте что хотите, но нормальное пиво не трогайте.
я так понимаю 9 уже недостаточно крепка для страждущих )))
нормальное пиво не трогайте.
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Оно есть, нормальное пиво?
"Вода - не утоляет жажды!
Я как-то пил её однажды".
Самогон - тоже крафтовое пиво
12.11.2019 10:44
Стрэк
Это про мочу вроде как было. )
И так с этого порошка народ быдлеет )) а так вообще будет наташаморскаяпехота
12.11.2019 10:31
- гость -
Полно. Пивная отрасль буквально расцвела. Хоть где-то у нас хорошо. Другой вопрос что на неё обратило внимание государство а это очень и очень плохо. Я уж оставлю за скобками истерики закодированных алкашей о вреде спиртного и спаивании населения.