Ространснадзор выявил нарушения у AZUR air после инцидента в Барнауле

Ространснадзор в ходе внеплановой проверки авиакомпании AZUR air выявил более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов, сообщает "Интерфакс".

Проверка проводилась в связи с грубой посадкой самолета в Барнауле в конце сентября. В ведомстве выяснили, что подготовка экипажей AZUR air проводилась структурным подразделением компании, не имеющим сертификата авиационного учебного центра. Также, по данным ведомства, директор по управлению безопасностью полетов компании не прошел подготовку по программе повышения квалификации.

В материалах проверки отмечается, что при "систематическом возникновении авиационных инцидентов на воздушных судах, обусловленных отказами авиационной техники", отдел качества AZUR air не проводит внеплановые аудиты отвечающей за техобслуживание самолетов организации AZUR aviation.

Несколько точечных нарушений в части безопасности полетов выявлено на рейсах перевозчика, выполненных в сентябре-октябре. Так, на рейсе Санкт-Петербург – Барселона в процессе ухода на второй круг было допущено превышение максимально-допустимой скорости с выпущенными закрылками. На рейсе Даламан – Новосибирск второй пилот перед снижением не включил табло "Пристегнуть ремни". Также зафиксирован случай, когда задание на общий осмотр состояния воздушного судна в аэропорту Новосибирска было утверждено специалистом, который на тот момент уже не являлся сотрудником компании.

Представитель авиакомпании сообщил, что ведомство уже получило часть необходимого отчета.

"К настоящему моменту AZUR air уже отчиталась перед Ространснадзором об устранении большинства замечаний и несоответствий по итогам проверки. По оставшимся замечаниям необходимая документация с доказательственной базой будет направлена в назначенные Ространснадзором сроки", – подчеркнул представить перевозчика.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании AZUR air после инцидента в Барнауле. "В случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 года несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения", – сообщили в ведомстве. В авиакомпании ответили, что работа над замечаниями и несоответствиями была начата в ходе работы комиссии.

Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air совершил посадку в Барнауле 25 сентября. После посадки в процессе руления к месту стоянки экипаж лайнера получил информацию о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего пассажиров эвакуировали. Впоследствии данные о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. При эвакуации пострадали 56 человек, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СКР. Позже министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов сообщил, что всего к медикам скорой помощи обратились 25 человек, у семерых ушиб, а одному потребовалась госпитализация из-за перелома позвоночника.



Первый полет под брендом AZUR air состоялся в декабре 2014 года. Компания выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. Является авиакомпанией года в номинации "Чартерные перевозки" и дипломантом в номинации "Международные перевозки" Национальной отраслевой премии "Крылья России". Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.