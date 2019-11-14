Вся жизнь – игра. Экскурсия по Алтайскому государственному институту культуры

"Творчество – настоящий подвиг, а подвиг требует жертв", – сказал как-то советский артист Василий Качалов. Мы не видим, сколько сил и времени танцоры тратят на отработку каждого движения, не знаем, как сложно бывает вживаться в роли актерам. За каждым красивым трехминутным номером или сценой стоят годы тренировок и несколько лет учебы в профессиональном учебном заведении. Алтаю повезло: вот уже 45 лет государственный институт культуры обеспечивает регион, Сибирь и даже Москву мастерами высокого уровня. Накануне юбилея ректор АГИК Галина Буевич пригласила портал amic.ru в гости – посмотреть, что на самом деле происходит в стенах института, который готовит хореографов, музыкантов, режиссеров, работников информационной сферы, музееведов, дизайнеров и других специалистов.

Раз, два, три

АГИК – это три корпуса. Лицо вуза – бело-зеленое здание с колоннами на проспекте Ленина, 66, построенное в стиле сталинского ампира. Именно в этом корпусе лучший, поверим словам мастеров института, концертный зал в Алтайском крае. Ежегодно здесь проводят около 300 мероприятий более чем с шестью тысячами зрителей. В этом учебном корпусе учатся будущие дизайнеры, мастера декоративно-прикладного творчества, специалисты по туризму, менеджеры библиотечно-информационной деятельности, музееведы.

Но на экскурсию мы пойдем в два других корпуса, которые скромно стоят в спальной части Ленинского района. Корпус на Юрина, 277 (здесь учат хореографов, актеров, режиссеров, специалистов социально-культурной анимации и рекреации) со стороны выглядит как обычная средняя школа. Это школа и есть, точнее, должна была быть. Но после постройки сюда временно поселили институт культуры. Так они там и остались.

Здание для вуза нетипичное. Никаких тут тебе высоких потолков, старого скрипящего паркета / мраморного пола и трехметровых деревянных дверей, как обычно бывает в вузах культуры. Зато в обычном институте жизнь кипит только на переменах, а здесь учебный процесс непрерывен. Даже вне пар в коридорах то репетируют, то бурно обсуждают новую роль.

Отличает студентов института культуры и "фирменная форма" – все танцоры и многие актеры одеты в черные футболки с белой надписью АГИК, черные облегающие брюки, черные юбки с лосинами под ними.

Костюмерная

Театр начинается с вешалки, так идем в костюмерную! Мне всегда казалось, что это должно быть длинное, темное помещение с переполненными рядами вешалок, запахом пота и старого тряпья. Вообще не то. Это две комнаты, небольшие, но светлые. Вот яркие красные платья и белые рубашки с красной оторочкой народного и академического хоров; вот серые бесформенные пальто, плащи ретро, цветастые платьица 60-70 годов – это театральные, а эти черные, с юбками в пол, – хореографические. Вся обувь и остальной реквизит в индивидуальной упаковке в шкафах. Каждая туфелька в отдельном мешочке.

Тут строгий порядок и чистота. Не только потому что люди работают культурные, а потому что стоит все это как коллекция модного бренда где-нибудь в европейском бутике. Только на один новый танец покупают платья и обувь для коллектива более чем за 500 тысяч рублей. Каждый танец и спектакль – свой набор.

"Эти костюмы мы заказываем в профессиональных мастерских. Их шьют специально под каждого выступающего. То же и с обувью, она не из обычного магазина, а сделанная для определенного выступления: для "народников" – со звонким каблучком, обязательно кожаная, для "бальников" – мягкие, шелковые туфельки. Но и у наших костюмеров немало работы, ведь после выступления костюмы нужно привести в порядок: стирка, химчистка, глажка, иногда требуется ремонт", – рассказывает ректор.

Недавно костюмерную пополнили платья и сюртуки в стиле барокко, сшитые для показа музыкальных постановок в проекте "Музыкальная гостиная". Это будет серия спектаклей, которые студенты вуза покажут в детских домах края. Деньги на них институт выиграл по гранту "Росмолодежи".

Актеры

Самое атмосферное место в этом здании – театральные студии. Черные стены, черный потолок, черные шторы, слабое освещение. Нет бликов, лишнего света – все, чтобы сосредоточиться на образе. И, конечно, нет парт и доски, из мебели только стулья (преподавательский – в центре, студенческие – полукругом или вдоль стены).

Заглядываем в одну из студий. Здесь репетируют что-то из Шукшина.

"Рассказы Василия Шукшина, – поясняет Галина Буевич. – Эти студенты в конце ноября поедут на международный театральный фестиваль "Подиум" в театральный институт имени Бориса Щукина, с которым у вуза заключен договор о сотрудничестве".

Возвращаются с фестивалей алтайские ребята всегда с хорошими отзывами мэтров. Но чтобы заслужить такой отзыв, нужно стать настоящим профессионалом, а это большая и сложная работа. С одним будущим актером занимаются около 16 педагогов.

"Сценическая речь, вокал, хореография, пластика – научиться предстоит многому, это сложно, но если ты попал в эту сферу, ты без нее не сможешь существовать. В этой профессии не работают, здесь служат", – говорит доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства, заслуженный работник культуры РФ Николай Вязигин.

Есть тут и кабинеты для индивидуальных занятий. Один из них – творческая лаборатория имени народного артиста РФ В.С. Золотухина, в нем стоит только два стула – друг напротив друга – для студента и преподавателя, да фотографии Валерия Золотухина на стенах. Здесь отрабатывают конкретные роли, конкретные речевые навыки. Один на один, глаза в глаза.

Выпускники АГИК работают в театрах Алтайского края, Сибири, Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга. Так, один из самых известных вчерашних студентов – Антон Феоктистов, актер московского драматического театра имени Пушкина, снялся в 35 фильмах ("Шулер", "Два цвета страсти", "Институт благородных девиц" и др.). В следующем году он станет куратором актерского курса. Его студенты смогут пройти практику в театре, в котором он служит. А еще в АГИК учились Сергей Коновалов (солист московского ансамбля песни и пляски имени Александрова), Владимир Пудовкин (солист национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо"), Иван Немченко (солист государственного кубанского казачьего хора), Дмитрий Ташкин, Дмитрий Черных и Максим Петров (работают хореографами в проекте "Танцы со звездами"), Юлия Чикериди, Фаина Рожнева и Юрий Злобин (хореографы в проекте "Танцы на ТНТ").

Хореография

Заливистый баян, ритмичный стук каблучков – идем в кабинет к "народникам". Это студенты хореографического факультета. Фото не передаст, но смотрятся эти ребята очень круто: движения быстрые, синхронные, четкие.

"Здесь у нас целая творческая лаборатория. Классический, эстрадный, народно-сценический, русский народный танец. У нас и современные, и молодежные танцы, но главная задача – сохранение русских народных традиций", – говорит преподаватель, заместитель декана хореографического факультета, руководитель ансамбля народного танца "Сибирь" Геннадий Молявко.

Готовят в АГИК не только исполнителей, но и преподавателей хореографии. Особо ценное направление – бальная хореография. Такому учат всего в нескольких вузах в стране. А потому в алтайский институт едут из разных регионов России, а также из Казахстана. Есть планы принимать студентов из Киргизии и Китая.

"Бальники" после "народников" кажутся почти летающими, движения настолько легки и бесшумны. При входе "делегации" музыка стихает, преподаватель делает перерыв на "поговорить". Конечно, интересно пообщаться с ребятами из других регионов.

Георгий Камышанов приехал в Барнаул из Казахстана. Его партнерша Евангелина Скворцова из Улан-Удэ (столица Бурятии). Ребят вы можете увидеть на самом первом фото.

"Это отличный институт, с высококвалифицированными преподавателями. При поступлении был высокий конкурс, но я танцую с детства, тщательно готовилась к поступлению, поэтому я здесь", – рассказала девушка.

Кстати, многие студенты АГИК уже работают. Актеры – в местных театрах, хореографы – в детсадах, школах, центрах детского творчества, Домах культуры, профессиональных коллективах.

Будущие специалисты социально-культурного направления ведут несколько социальных проектов. Один из них для детей с синдромом Дауна – "Дорогою добра".

Социально-культурная деятельность

В 1974 году институт создавали для развития отрасли культуры в регионе, ориентированный в основном на народное творчество. Сегодня сотрудники АГИК гордо называют его местом воспитания искусства. Но социально-культурное направление – одно из старейших в вузе – имеет спрос и теперь.

Анатолий Плюснин трудится в институте все 45 лет с момента его основания. И все это время заведует кафедрой социально-культурной деятельности.

За эти годы изменилось многое, но только в лучшую сторону, уверен он. При открытии здесь было всего 10 направлений подготовки, теперь почти 40.

"Поверьте, огромное число молодых людей хочет посвятить свою жизнь делу, которое развивает и душу, и интеллект, повышает нравственность. Сегодня это в духе времени – мировые тенденции таковы, что у людей появляется больше свободного времени. И есть спрос на досуг", – рассказывает он.

Совсем недавно АГИК открыл научно-образовательный центр в Таджикском национальном университете культуры. А на своей базе алтайский вуз создал ассоциацию учреждений культуры и образования азиатского направления (куда входят Таджикистан, Киргизия, Монголия, Казахстан, Кемерово, Красноярск, Бурятия), а также ассоциацию образовательных организаций и учреждений культуры Алтайского края.

Это все был первый корпус, но пора перемещаться во второй – музыкальный.

Музыкальное направление

Корпус на Антона Петрова, 212, еще меньше похож на творческий вуз. Но все пять этажей этого совершенно неприметного, стоящего в рощице здания занимают музыканты. Это здание – оркестр. За этой дверью "поет" рояль, за этой – народный хор. Но перед дверью, куда нас приглашает декан музыкального факультета Нина Крючкова, тихо.

Здесь учатся звукорежиссеры. Сейчас занятий нет, поэтому можем спокойно рассмотреть оборудование. Оно здесь как в фильмах: фейдеры, гейны (это такие "крутилки" на пульте).

Один такой комплект стоит 750 тысяч рублей. Но это даже не много на фоне стоимости в 5 млн рояля Petrof из соседнего кабинета. А еще здесь есть уникальные музыкальные инструменты: пианино Hoffmann, рояль Boston, баяны "Юпитер", "Акко", аккордеоны Bugari и другие.

"Для развития музыкального и звукорежиссерского слуха нужна действительно хорошая аппаратура. Конечно, многие из наших выпускников потом будут работать с более простым оборудованием, но они приобретут уникальные навыки", – поясняет педагог Александр Григораш.

АГИК сохраняет традиции хорового, инструментального, народного исполнительства, подчеркнула декан Нина Крючкова. У вуза даже есть своя музыкальная база алтайского творчества: ее формируют студенты-звукорежиссеры, записывая мелодии на "цифру". В корпусе открыто несколько именных классов в честь известных алтайских музыкантов, педагогов АГИК: Евгения Борисова, Александра Тарнецкого, Ивана Щербакова.

Еще одна гордость вуза – ансамбль "Руснари". Он с успехом выступает по России и миру уже 30 лет. Много ведущих музыкантов и дирижеров приезжает и на Алтай. Факультет сотрудничает с московской и санкт-петербургской, новосибирской консерваториями, российской академией музыки имени Гнесиных.

Вуз, в который сложно поступить

АГИК в числе 18 вузов культуры в России, имеющих статус многоуровневых (детская школа искусств, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ассисентура-стажировка, – прим. авт.). Всего в стране 63 подобных вуза. А потому спрос высокий.

"На некоторые направления к нам очень сложно поступить, не получится без серьезной подготовки. Чтобы стать хореографом, музыкантом, дизайнером, занимаются с детства, учатся в музыкальных и художественных школах, колледжах. Например, на направление "дизайн среды" конкурс в 2019 году был 15 человек на место. А по направлениям хореография, дизайн и любительский театр даже на внебюджетной основе не удалось зачислить всех желающих", – отмечает ректор.

Студентам АГИК не приходится зубрить, но чтобы окончить вуз, получить диплом, нужно выкладываться по полной. Это видно по капелькам пота на их лицах, по непрекращающимся даже между парами в коридорах репетициям, по отработанным до автоматизма улыбкам. Здесь высокая конкуренция и при поступлении, и во время учебы – за главную роль, за место ближе к зрителю. Зато это работа для души.

За 45 лет АГИК подготовил более 17 тысяч специалистов. Сегодня здесь учится 3000 человек. В крае остается работать около 60% выпускников.

Вуз готовит специалистов на четырех факультетах по направлениям: