Концепцию будущего парка "Изумрудный" решат на стратегической сессии

Концепцию развития барнаульского парка "Изумрудный" обсудят 16 ноября на стратегической сессии с экспертами и урбанистами. Она пройдет в 13:00 в актовом зале гимназии № 40 на улице Профинтерна, 23а.

Как сообщает Управление имущественных отношений Алтайского края, к участию в обсуждении пригласят широкий круг представителей экспертного сообщества, общественных организаций и горожан, которые в форме мозгового штурма решат ряд важных задач.

"Одна из них – выработать концепцию развития парка "Изумрудный" с максимальным учетом интересов горожан. Результаты стратегической сессии лягут в основу проекта, который будет разработан в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 2020 году на реконструкцию и содержание парка "Изумрудный" из бюджета края выделят 30 млн рублей. Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, в ведении которого находится парк, рассказал amic.ru, что планирует направить деньги на начало реконструкции и содержание территории.

Также объект участвует в голосовании на благоустройство в 2020 году по проекту "Жилье и городская среда". По состоянию на утро 12 ноября, "Изумрудный" – в тройке лидеров, и высока вероятность, что именно он будет в числе победителей и получит несколько десятков миллионов на благоустройство уже в следующем году. Однако непонятно, что можно сделать на эти деньги. Полностью привести в порядок зеленую зону не получится, но навести порядок – да.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин ранее уверял, что парк должен остаться общественным пространством.

"Этот объект не должен быть самоокупаемым, и это нормально. Напротив, и государство, и муниципалитет, возможно, с привлечением спонсорских денег должны в него инвестировать", – сказал чиновник.

В мае 2019 года эксперты уже презентовали три варианта, как изменить парк в центре Барнаула. По проекту Петра Анисифорова парк превращается в уголок "совка" с каруселями и арт-объектами СССР. Барнаульский бизнесмен Павел Тулин хотел превратить парк в спортивный кластер с бассейном и фитнес-центром, а часть активистов предлагали сделать "Изумрудный" мемориальной зоной.