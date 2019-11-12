Глава правительства Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утром во вторник, 12 ноября, прилетел в Новосибирск.

В столице Сибири Медведев задержится ненадолго. После совещания в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" и встречи с губернатором региона Андреем Травниковым, он направится в Алтайский край. В пути из Новосибирска в Барнаул на поезде Медведев также проведет совещание, где будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В частности, ожидается, что глава правительства обсудит возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск. Это может произойти уже летом следующего года.

Дмитрий Медведев посещал Новосибирск в 2016 году, где перед IV Международным форумом "Технопром-2016" оценил новосибирскую программу реиндустриализации. В Алтайском крае был в последний раз в 2011 году еще в качестве президента. Тогда он посетил АлтГУ и театр драмы. На этот раз Дмитрий Медведев отправится в село Санниково, чтобы обсудить там с членами кабмина развитие сельских территорий в стране.