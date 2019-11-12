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National Interest рассказал, как ненависть Гитлера сделала Россию сверхдержавой

, ИА "Амител"
Россия, подобно окровавленному боксеру, продолжала стоять на ногах и стала сильнее
Не было бы счастья, да несчастье помогло / Фото: Rock-cafe.info

Не было бы счастья, да несчастье помогло / Фото: Rock-cafe.info

Адольф Гитлер, который ненавидел Россию, желал превратить ее и союзные государства в огромную колонию Германии, однако в итоге СССР стала сверхдержавой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на National Interest.

Издание отмечает, что 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат мечтали увидеть кремлевские башни, а вместо этого они запустили целую цепь событий.

"До вторжения фашистских захватчиков даже британские и американские эксперты не верили, что Москва сможет пережить гитлеровский блицкриг, однако в мае 1945 года именно Британия была сломлена, Франция – опустошена, а немцы наблюдали, как гусеницы советских танков поскрипывали по берлинским развалинам", – пишет автор статьи.

Как подчеркивает издание, именно Россия, подобно окровавленному, но все же победившему боксеру, продолжала стоять на ногах и стала сверхдержавой.

При этом, если бы не нападение Гитлера, Советский Союз никогда бы не заполучил власть над его "Европейской империей". Ведь объединившиеся с Германией страны (Румыния, Венгрия и Болгария) были также разгромлены Красной Армией и впоследствии у них установилась коммунистическая власть. А после к коммунистическому блоку присоединились и освобожденные Польша и Чехословакия.

Без вторжения фашистов, пишет издание, границы современной России были бы иными. Так, Восточная Пруссия, на бывшей территории которой ныне располагается российская Калининградская область, была бы частью Германии.

В заключение автор статьи напоминает, что в 1939 году мир был многополярным, и множество стран в нем конкурировали за власть, однако к 1945 году остались только две сверхдержавы: СССР и США.

К настоящему времени Россия утеряла статус сверхдержавы. Однако, как уверен президент Франции Эммануэль Макрон, этот статус РФ еще может восстановить, причем опираясь на собственные силы. Однако, по его мнению, сделать это будет крайне сложно, поскольку недостаточно экономической мощи и численности населения. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрону, конечно, спасибо, но варианты развития страны выбирает только Владимир Путин.

Что касается Калининградской области, которая до переименования была Кёнигсбергской областью и частью Восточной Пруссии, то Запад неоднократно сообщал о своих возможностях по ее захвату. В сентябре 2019 года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной ПВО региона. На это отреагировал губернатор области Антон Алиханов. По его словам, у многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении России, но это плохо заканчивалось. В конце октября 2019 года сообщалось, что в США разработали план нападения на Калининградскую область. Американский аналитик Ричард Хукер подчеркнул, что на военную операцию НАТО потребуется две недели. Также была опубликована прогнозируемая ситуация на первый день войны, 14-й и 30-й.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.11.2019 12:06
АБОРИГЕН

К чему это комплементарная для совколюбов статья? Переходя на язык аналогий, советская Россия была не боксером а блатным уркой которого в подворотне порезал собственный подельник. Спасибо добрый людям, помогли отбиться, жаль ума это никому не прибавило. Комментарии левачья см.ниже.

12.11.2019 12:14
- гость -

Правильно наверху написал идиотский совковый лентяй Абориген.

12.11.2019 12:23
месный

а какой ценой

12.11.2019 12:24
- гость -

АБОРИГЕН
К чему это комплементарная для совколюбов статья?

который ненавидел Россию, желал превратить ее и союзные государства в огромную колонию Германии, однако в итоге СССР стала сверхдержавой

ну-ну, и хде комплементарность))
СССР не был USA....

12.11.2019 12:26
- гость -

К настоящему времени Россия утеряла статус сверхдержавы. Однако, как уверен президент Франции Эммануэль Макрон, этот статус РФ еще может восстановить

ну-ну, "'это слишком дорого и ни к чему" (с)

12.11.2019 12:53
Eugene

12.11.2019 12:06
АБОРИГЕН

У тебя дедушка по полит статье сидел?
Чем тебя Советская власть обидела?

12.11.2019 13:41
АБОРИГЕН

12.11.2019 12:53
Eugene
Не меняй тему. Дело не во мне и не в моем дедушке.

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