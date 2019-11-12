Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома "Восточный"

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ввел контроль за расходом бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный", чтобы не допустить новых хищений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.

"Установлена жесткая система контроля как за графиком стройки, так и за эффективностью расходования средств", – сказал собеседник агентства.

По его словам, проблемы на первом этапе строительства уже привели к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей. Кроме того, следствием стало назначение в Роскосмос Рогозина, который, как подчеркнул источник издания, "в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома".

Напомним, с июня 2019 года на "Восточном" ведется строительство второй очереди – под ракету "Ангара".

Буквально накануне, до введения жесткого контроля, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, там продолжают воровать "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого похитили около 11 млрд рублей, а возвращено лишь 3,5 миллиарда.

Первый российский космодром "Восточный" расположен на Дальнем Востоке в Амурской области. Общая площадь около 700 кв. километров. 6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома. В 2010 году заложен "Памятный знак" в честь начала работ. В 2011 году начато техническое и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. Оно сопровождалось коррупционными скандалами, а также забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. По фактам нарушений при строительстве космодрома возбуждено свыше 140 уголовных дел, ущерб составил более 10 млрд рублей – по официальным данным. Осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.



В конце марта 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь космодрома фактически достроена, но принять ее в эксплуатацию нельзя из-за отсутствия документации. В июле Рогозин пожаловался на погоду, мешающую строить космодром, назвав местные ливни фантастикой.