К приезду Медведева в алтайском селе Санниково стригут траву со снегом

В Алтайском крае интенсивно готовятся к приезду премьер-министра России Дмитрия Медведева, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Судя по кадрам, коммунальные службы принялись убирать "заросли травы", чтобы привести в порядок газоны. При этом накануне выпал снег, и, как сообщают синоптики, до визита главы правительства пройдет еще не раз.
Напомним, председатель правительства России посетит Алтайский край 12 ноября. Он проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в Санниково. В среду, 13 ноября, в алтайском селе Медведев проведет совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей в рамках реализации национальных проектов.
Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.
В Барнаул Медведев приедет по железной дороге. На местном вокзале также готовятся встречать гостя – немного расчистили Привокзальную площадь, рассказывают местные жители.
В данный момент премьер-министр находится в Новосибирске, куда он прилетел утром 12 ноября. В столице Сибири он задержится ненадолго. После совещания в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" и встречи с губернатором Андреем Травниковым он направится в Алтайский край. В пути из Новосибирска в Барнаул на поезде Медведев также проведет совещание, где будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО "РЖД" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Комментарии
Потемкин отдыхает...
Верное решение про подстричь траву, еще необходимо восстановить зеленую листву на деревьях и солнце выкатить.
дадада......яблоки приклеить на деревья и рассаду с помидорами навтыкать. Чтоб наверняка видел,как расцветают деревни на Алтае!
Мог бы и отстать от поезда или из вагона выпасть по дороге. Все бы только рады были. А то сейчас приедет, жизни начнет учить, денег нет, но вы держитесь и все такое.
что за страна такая, без приезда кого-нибудь ничего привести в порядок не можем!?
Нск столица Сибири? Вроде Красноярск покруче всегда был не?
ну щас очередному блогиренку вконтактышу очки на носу поправят за съемку. бггг
Одно слово: глубинные.
Хотя еще вспоминается про 80 процентов страдающих от идиотизма.
Местная едрисьня кипятком ссыт.
Косим, косим, косы бросим, лыжи наденем))
Медведеву нас рать какой высоты будет трава и есть ли она вообще, а вот низкопоклонство и лизоблюдство он заметит несомненно. Это так сказать присяга преданности чиновника и степени уважения нашальника.
Зачем косят?! Надо по старой доброй армейской традиции ее красить!
Нск столица Сибири? Вроде Красноярск покруче всегда был не?
Новосибирск издавна считался столицей Сибири.
необходимо срочно что то сделать "!!!Показуха!!!"
12.11.2019 12:32
Читатель
Нск столица Сибири? Вроде Красноярск покруче всегда был не?
Никогда не был Красноярск круче Нск-а. Ни в советские времена, ни сейчас.
клоуны
Поедет через Черепаново с пересадкой?
Нашли одного мужика с газонокосилкой на своем участке.
Это значит, что Санниково гововится к приезду?
Чесnно говоря, тупизм новостей на VK зашкаливает.
Проводить совещание по развитию села в спальном районе города Барнаула? Вот уже и дорожный знак перенесли до Фирсовой Слободы на въезде. Но может хоть какая-то польза будет. Может улицу Советскую в порядок приведут и освещение проведут?
однако в горный на газпромовскую базк приехал отдохнуть!
Надо было его в Фирсово 1 свозить и сказать, что так живут терерь рядовые граждане края ... а что- этот поверит)
"что за страна такая, без приезда кого-нибудь ничего привести в порядок не можем!?"
так возьми и приведи, что ты в интернете сидишь и жалуешься
Чо, покрасить не успели что ли? Приходится косить...
На кой ему красить свой личный газон?