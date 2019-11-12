Известный блогер Илья Варламов назвал Бийск самым грязным наукоградом в мире

Один из самых популярных блогеров и урбанистов России Илья Варламов назвал алтайский город Бийск "самым грязным наукоградом в мире". Сейчас в Бийске введен режим ЧС, не работает полигон ТБО, а мусор не вывозят.

"Жители Бийска стали жертвами классического конфликта жабы и гадюки. Похоже, каждая из сторон хочет быть монополистом и управлять как свалкой, так и вывозом мусора. Из-за того, что они не смогли вовремя договориться, в городе произошла экологическая катастрофа. Думаю, пора присвоить Бийску звание самого грязного наукограда в мире", – написал Варламов в своем блоге.

По его мнению, чтобы Бийск перестал быть "грязным провинциальным городишкой", вместо мусорных контейнерных площадок нужно строить аккуратные мусороприемники, как в Хельсинки. Некоторые из них встроены в стену дома и открываются по магнитной карте жильцов. Но самое важное, что это система вакуумных мусоропроводов. Раздельно собираются органические, смешанные, картонные и бумажные отходы. Мусор всасывается и по трубе летит на центральную станцию сортировки отходов со скоростью 70 км/ч.

"К сожалению, вместо того чтобы срочно налаживать переработку мусора, власти предпочитают двигать мусорные пятна по карте России. А ввод единых операторов, который должен был временно спасти наши города от мусорного коллапса, из-за коррупционной составляющей только привел к новым коллапсам. Как, например, в Бийске", – приходит к выводу Варламов.

11 ноября в Бийске из-за неблагоприятной экологической обстановки был введен режим ЧС, в связи с тем, что регоператор и управляющие компании не принимали мер по ликвидации свалок. Власти решают вопрос о дальнейших действиях по разрешению сложившейся ситуации. Запланировано рабочее совещание с участием руководителей администрации города, регоператора, полигона и представителей прокуратуры региона.