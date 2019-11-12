Известный блогер Илья Варламов назвал Бийск самым грязным наукоградом в мире

Один из самых популярных блогеров и урбанистов России Илья Варламов назвал алтайский город Бийск "самым грязным наукоградом в мире". Сейчас в Бийске введен режим ЧС, не работает полигон ТБО, а мусор не вывозят.
"Жители Бийска стали жертвами классического конфликта жабы и гадюки. Похоже, каждая из сторон хочет быть монополистом и управлять как свалкой, так и вывозом мусора. Из-за того, что они не смогли вовремя договориться, в городе произошла экологическая катастрофа. Думаю, пора присвоить Бийску звание самого грязного наукограда в мире", – написал Варламов в своем блоге.
По его мнению, чтобы Бийск перестал быть "грязным провинциальным городишкой", вместо мусорных контейнерных площадок нужно строить аккуратные мусороприемники, как в Хельсинки. Некоторые из них встроены в стену дома и открываются по магнитной карте жильцов. Но самое важное, что это система вакуумных мусоропроводов. Раздельно собираются органические, смешанные, картонные и бумажные отходы. Мусор всасывается и по трубе летит на центральную станцию сортировки отходов со скоростью 70 км/ч.
"К сожалению, вместо того чтобы срочно налаживать переработку мусора, власти предпочитают двигать мусорные пятна по карте России. А ввод единых операторов, который должен был временно спасти наши города от мусорного коллапса, из-за коррупционной составляющей только привел к новым коллапсам. Как, например, в Бийске", – приходит к выводу Варламов.
11 ноября в Бийске из-за неблагоприятной экологической обстановки был введен режим ЧС, в связи с тем, что регоператор и управляющие компании не принимали мер по ликвидации свалок. Власти решают вопрос о дальнейших действиях по разрешению сложившейся ситуации. Запланировано рабочее совещание с участием руководителей администрации города, регоператора, полигона и представителей прокуратуры региона.
Комментарии
Варламов описал один, только еще строящий, элитный район в Хельсинки и сравнил его с Бийском. Знатный тролль.
К слову, в остальных районах Финляндии стоят обычные мусорки, примерно как у нас.
12.11.2019 11:44
- гость -
+++
12.11.2019 11:44
- гость -
Это у нас он элитный, а там это обычное жильё для простых людей, к слову.
И это правда. У нас в городе стало значительно хуже, город погряз в мусоре. Особенно после мусорной реформы.
При многоразовом повышении тарифов!
Так и есть, наш город погряз в мусоре.
Надо позвать Варламова на экскурсию в Барнаул, вот полыхнёт то среди охранителей знатно.
12.11.2019 12:02
АБОРИГЕН
Можно не звать. Сфотать самые неухоженные места города и отправить ему. Он обычно делает так же, когда пишет про российские города.
мне вот непонятно, а сфигали уБийск нукоград-то? Чё там научат то? Вот акажем городок в эНске канает за наукоград, а в уБийске чё?
12.11.2019 12:14
- гость -
Т.е. на видосах по читинским помойкам скачет его цифровая копия? Качество спецэффектов огонь, Голливуд отдыхает в таком случае.
Ну ты хоть подумал бы прежде чем писать чушь.
12.11.2019 12:26
АБОРИГЕН
Свинья везде грязь найдет. Теперь дошло?
АБОРИГЕН
"Свинья грязи найдет".
А ты прям смакуешь.
12.11.2019 12:21
месный
Смотрел фильм "Я легенда". Так вот в Бийске там есть наверное один ученный (Легенда) который выживает среди потока наркоманов, проституток больных Спидом среди максимального количества мусора. Вроде его не видно, но он есть, как тот суслик. И поэтому наукоград.