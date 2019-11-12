Экологический патруль создадут на Алтае для наблюдения за воздухом, почвой и водой

Алтайский край вошел в число пилотных регионов для участия в реализации научно-образовательного общественно-просветительского проекта "Экологический патруль". Как сообщает пресс-служба краевого правительства, он будет состоять из школьников и студентов, которые будут заниматься охранной окружающей среды.

Проект рассчитан до конца 2020 года. Заявки на конкурс подали 45 регионов, из них 21 отобрали для реализации проекта в пилотном режиме. Алтайский край в конкурсе представил краевой детский экологический центр, который будет участвовать в реализации проекта как региональный оператор.

В ближайшее время победители получат сертификаты региональных операторов и приступят к проведению конкурса для формирования команд школьников и опорных площадок проекта в регионе. Все участники пройдут обучение по проведению мониторинга и анализу полученных данных о состоянии окружающей среды.

Школьники будут наблюдать за изменениями воздуха, воды и почвы. Весной проектные команды получат экорюкзаки.

