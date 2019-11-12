Экс-худрук Молодежного театра Алтая уволился из-за конфликта с мэрией

Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев, который долгое время работал с алтайскими театрами, заявил об уходе со своего поста из-за проблем с помещением и мэрией города.

Как сообщает НДН.инфо, театр Афанасьева на протяжении 30 лет просит у городских властей предоставить помещение. Несколько лет артистам обещали новое здание.

В ожидании труппа несколько раз переезжала с места на место. В разное время артисты арендовали помещение в Доме актера, ДК имени Октябрьской революции, в кинотеатре "Победа". Три года назад было принято решение о передаче театралам здания кинотеатра "Пионер". Стоимость капитального ремонта оценили более чем в 11 миллионов рублей. Но денег на переустройство не нашлось.

Сейчас театр Афанасьева располагается в подвальном помещении на Вокзальной магистрали.

"Я обратился к мэру с заявлением о том, что ухожу с должности художественного руководителя, потому что нет необходимых условий для работы театра", – заявил режиссер.

Сергей Афанасьев – один из самых известных режиссеров Сибири. Он обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год).

С мая 2015 по апрель 2016 года был художественным руководителем Молодежного театра Алтая имени В.С. Золотухина. В МТА поставил спектакль "Вишневый сад", премьера которого состоялась 23 октября 2015 года.