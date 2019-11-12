В честь юбилея популярной рок-группы Наше Радио Барнаул разыгрывает билеты на концерт

Бар Che Guevara 17 ноября 2019 года соберет истинных любителей рок-музыки. При поддержке Нашего Радио Барнаул группа Louna даст большой праздничный концерт, посвященный своему десятилетию.

За время, прошедшее с дебютного выступления в московском клубе "Точка" (23 мая 2009 года), Louna проделала большой творческий путь и из молодой рок-банды превратилась в одну из самых успешных и актуальных рок-групп на современной российской сцене. Вместе с ними выросло уже не одно поколение слушателей.

Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты обещают самое яркое шоу за всю историю Louna. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни, и, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы.

Для поклонников группы Louna Наше Радио устраивает розыгрыш билетов на концерт. Их можно выиграть в эфире Нашего Радио Барнаул 106.4 FM с 15:00 до 16:00 в программе "Щас спою".