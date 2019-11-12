Шквалистый ветер обрушится на Алтайский край 12 и 13 ноября

Во второй половине дня 12 ноября и ночью 13-го в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 27 метров, сообщает ЦГМС по региону.

Днем 12 ноября в крае ожидаются мокрый снег, местами сильный снег, метели и гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Такая же погода будет и в ночь на 13 ноября, днем ветер стихнет до 6-11 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. А уже 14 ноября скорость ветра будет вполне обычной – 3-8 метров в секунду.

При этом в крае ожидается кратковременное потепление. Так, 13 ноября в регионе будет -3...+2 градуса. Уже 14 ноября ожидается похолодание в течение дня, а 15-го числа температура днем составит -14...-19 градусов.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю советуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам, так что проверьте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или каких-либо иных предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.



При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения следует обесточить все электробытовые приборы в квартире и выдернуть вилки из розеток.