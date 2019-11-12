Учеников барнаульской школы эвакуировали из-за короткого замыкания в учительской

В Барнауле из-за короткого замыкания в распределительной коробке, расположенной в учительской на втором этаже школы № 128, эвакуировали 1048 учеников и сотрудников образовательного учреждения.

После отключения электроэнергии очаг задымления был ликвидирован. Для проветривания помещений занятия первой смены отменены, сообщили в администрации Барнаула. Вторая смена будет учиться по расписанию.

По информации городского комитета по образованию, помещение, в котором произошло замыкание, обесточено. Проведено визуальное обследование состояния всей электропроводки – угрозы нет.