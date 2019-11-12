Усадьбу Ассанова отреставрировали в Бийске и "украсили" фасад кондиционерами

В Бийске почти закончилась реставрация усадьбы, построенной в 1912-1913 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина (1854-1932) для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова. Здание освободили от строительных лесов. Судя по фотографиям, опубликованным изданием "Бийский округ", на фасаде исторического здания установили несколько кондиционеров. Это портит внешний облик объекта.
Усадьба включает особняк, конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду. В здании сохранились элементы интерьера, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями.
Согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернули первоначальный облик. Он снова стал светло-серым, а цоколь – темно-серым. В интернете жители наукограда уже спорят, какого цвета получился памятник архитектуры. Некоторые утверждают, что стены серые, другие же – что фиолетовые. Вход в музей остался на прежнем месте. Пожалуй, главное нововведение – в доме установили лифт. Благодаря этому побывать здесь смогут даже колясочники или другие маломобильные граждане.
Что касается кондиционеров на фасаде, то в правительстве страны в августе 2019 года приступили к разработке проекта, который бы защищал внешний вид исторических зданий. Если законопроект будет принят, собственникам таких объектов нужно будет убрать кондиционеры с фасадов в течение полугода после вступления закона в силу.
В России 8 726 жилых многоквартирных домов, которые относят к объектам культурного наследия. На фасадах 35% из них установлены кондиционеры и спутниковые антенны.
Комментарии
Многие не понимаю почему нельзя уродовать исторический облик города кондиционерами и почти никто в РФ не понимает почему вешать кондиционер на внешнюю видимую с улицы часть стены дома, тоже не самый лучший вариант.
Лучше пусть с кондиционерами, чем без ремонта
Жили же раньше люди. А некоторые до сих пор верят, что царская Россия была отсталой.
12.11.2019 13:30
- гость -
В это не надо верить, это объективная реальность. Царская Россия была экономически отсталой страной.
12.11.2019 13:36
АБОРИГЕН
В Европах еще не мылись, а Россия уже была отсталой.
12.11.2019 13:43
- гость -
Сядь за стол, сосредоточься и подумай, понимаю что не привычно и тяжело, но попытайся, и поясни о чём твой комментарий.
12.11.2019 13:36
АБОРИГЕН
В это не надо верить, это объективная реальность. Царская Россия была экономически отсталой страной.
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Это всё коммуняки наврали. На самом деле экономика РФ была в пятерке лидеров. после США, Германии, Великобритании.
Есть решение вопроса, вынести их во двор, но это работа и затраты, для людей которые в эстетике ничего не понимают это большая проблема, а по этому зданию - уродуют здание и желания фото делать нет....
12.11.2019 14:05
- гость -
Коммуняки действительно много врали, но в данном случае нет.
А ещё, при "реставрации" не использовались строительные смеси, прописанные в Проекте и внесённые в Смету... так что, думаю, не долго музыка играла, не долго дешёвые штукатурки будут на фасаде
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