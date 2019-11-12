Усадьбу Ассанова отреставрировали в Бийске и "украсили" фасад кондиционерами

В Бийске почти закончилась реставрация усадьбы, построенной в 1912-1913 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина (1854-1932) для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова. Здание освободили от строительных лесов. Судя по фотографиям, опубликованным изданием "Бийский округ", на фасаде исторического здания установили несколько кондиционеров. Это портит внешний облик объекта.

Усадьба включает особняк, конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду. В здании сохранились элементы интерьера, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями.

Согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернули первоначальный облик. Он снова стал светло-серым, а цоколь – темно-серым. В интернете жители наукограда уже спорят, какого цвета получился памятник архитектуры. Некоторые утверждают, что стены серые, другие же – что фиолетовые. Вход в музей остался на прежнем месте. Пожалуй, главное нововведение – в доме установили лифт. Благодаря этому побывать здесь смогут даже колясочники или другие маломобильные граждане.

Что касается кондиционеров на фасаде, то в правительстве страны в августе 2019 года приступили к разработке проекта, который бы защищал внешний вид исторических зданий. Если законопроект будет принят, собственникам таких объектов нужно будет убрать кондиционеры с фасадов в течение полугода после вступления закона в силу.

В России 8 726 жилых многоквартирных домов, которые относят к объектам культурного наследия. На фасадах 35% из них установлены кондиционеры и спутниковые антенны.