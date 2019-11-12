Два десятка домов барнаульского микрорайона Поток остались без отопления

Более двух десятков домов в Барнауле остались без теплоэнергии во вторник, 12 ноября, из-за аварии на сети, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

С 9 до 17 часов будет ограничена подача тепла и горячей воды потребителям в микрорайоне Поток. Это связано с устранением повреждения трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома №25 по улице Глушкова. Под ограничение попали 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медицинских учреждения на пр. Космонавтов, ул. 40 лет Октября и ул. Глушкова.

Отметим, что в конце недели в Алтайский край придут морозы. Ночью температура может опуститься до -30°С.

UPD 13:18 Авария на улице Глушкова устранена, горячая вода и тепло поданы в 22 жилых многоквартирных дома, детские сады и медучреждения.