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Барнаулу с любовью. Нового главу города выберут 14 февраля

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Документы от претендентов на пост начнут принимать 5 декабря
Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

Голосование по выбору главы Барнаула состоится в пятницу, 14 февраля, на заседании Барнаульской городской Думы. Это пока предварительная дата, но ориентируются на нее. Об этом порталу amic.ru сообщила председатель гордумы Галина Буевич.

Там во вторник, 12 ноября, прошло первое заседание комиссии. Председателем избрали министра промышленности Александра Климина, заместителем – главу гордумы Галину Буевич, а секретарем Сергея Струченко, заместителя Буевич в БГД. 

Сергей Струченко в беседе с amic.ru уточнил, что прием документов от желающих участвовать в конкурсе по выборам главы Барнаула пройдет с 5 по 19 декабря включительно по адресу пр. Ленина, 18 (здание гордумы), кабинет 22. Время работы: рабочие дни – с 8:00 до 11:30 и с 12:18 до 17:00 (в пятницу – до 16:00), в субботу и воскресенье – с 9:00 до 13:00.

Затем вся информация будет передана в МВД, ФСБ, налоговую, миграционную службу, суд и высшие учебные заведения для проверки, крайний срок которой 30 января.

После этого комиссия проведет собеседование со всеми претендентами, прошедшими проверку документов. 6 февраля состоится сам конкурс, где комиссия назовет имена кандидатов, прошедших конкурсный отбор. А на заседании думы, которое должно пройти 14 февраля, депутаты голосованием выберут одно победителя из предложенных комиссией кандидатур. Он и станет главой города.

Напомним, всего в комиссии 10 человек, кроме названных выше, это министр транспорта Александр Дементьев, депутат краевого парламента, гендиректор компании "СПТК" Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Игорь Спивак, а также депутаты БГД Андрей Солодилов, Иван Огнев, Валерий Касплер.

А вот имена кандидатов пока не известны. Только один человек публично заявил о желании побороться за пост градоначальника. Это депутат БГД от КПРФ Елена Хрусталева. Остальные партии пока определяются с кандидатами. Никого выставлять не будут, скорее всего, от "Справедливой России". Партия считает такой формат выбора главы неправильным и настаивает на возвращении всенародных выборов, даже поправки в закон предлагала, но пока безуспешно.

Предыдущий глава Барнаула Сергей Дугин добровольно покинул пост 15 августа 2019 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.11.2019 14:19
- гость -

Никакой это не глава города будет. Так, наёмный подручный у чубайсов местного разлива.
Когда барнаульцы будут выбирать, то выберут настоящего градоначальника. Плохого ли, хорошего ли, но главу. А этот - этот "как бы".

12.11.2019 14:26
- гость -

Волкова надо было бы туда допустить для конкуренции

12.11.2019 14:33
- гость -

Очередной присосун к соске бюджета!

12.11.2019 14:57
БарнАулец

Эти персонажи нам уже трёх глав навыбирали прям таки Змей Горыныч получился
Один вороватие другого
Когда мандатники за свои проступки отвечать начнут ???

12.11.2019 16:22
Вася

новиков наш мэр

12.11.2019 16:33
- гость -

Действующий Ио чем плох.

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