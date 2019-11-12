Барнаульская компания "Селф" начала строить жилье в Сочи в 15 минутах от моря

Барнаульская компания "Селф" Нодара Шонии начала строить жилой комплекс "Каскад" в Сочи. Предприниматель рассказал amic.ru, что расширить географию работы ему позволило проектное финансирование банка. Но он по-прежнему наращивает объемы строительства жилья в Барнауле и уже в декабре откроет продажу квартир в новостройках на месте бывшего автомобильного рынка.

Что "Селф" будет строить в Сочи

Двенадцатиэтажный жилой комплекс "Каскад". Он расположится в 15 минутах езды от центра города и моря, рядом с зеленым массивом.

Это первый проект "Селфа" в Сочи, и там уже открыты продажи квартир. Компания прорабатывает для этого города еще несколько жилых комплексов, более крупных, чем "Каскад". Но пока рассказывать о них застройщик не стал, отметил, что рано.

Как "Селф" будет строить дома в Сочи?

Чтобы выйти на рынок новостроек в Сочи, было создано дочернее предприятие "Кларус". По словам Нодара Шонии, это первая компания в этом городе, которая начала работать с использованием проектного финансирования. Договор заключен со Сбербанком.

Напомним, в его рамках застройщик получает финансы на работу от банков, а деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах до того момента, как дом введут в эксплуатацию. Таково требование обновленного закона о долевом строительстве жилья.

"Меня вдохновляет проектное финансирование, которое позволяет реализовывать такие проекты, – говорит Нодар Викторович". Но и сама компания вкладывает свои средства в развитие. Для "Каскада" от застройщика потребовалось 15% инвестиций от проектной стоимости жилого комплекса.

Предприниматель добавляет, что участки для строительства в городе-курорте "Селф" выкупает у частных собственников. "Мы досконально изучаем предложенные варианты, ищем решения, которые позволят построить рентабельный жилой комплекс. А за нами все еще раз перепроверяет банк, прежде чем дать проектное финансирование. И в этом плюс сотрудничества", – говорит застройщик.

Сколько будут стоить квартиры "Селфа" в Сочи?

Квадратный метр в квартирах ЖК "Каскад" стоит 85-130 тысяч рублей. Площадь однокомнатных квартир в первом блоке составляет 29,55-37,22 кв. м, двухкомнатных – 62,12-64,64 кв. м. Во втором блоке площадь однокомнатных 33,43-39,51 кв. м, двухкомнатных – 42,36-51,62 кв. м. Самая дешевая квартира стоит от 3,18 млн рублей.

Почему "Селф" начал строить в Сочи?

По данным портала "Мир квартир", Сочи стоит на третьем месте по уровню цен на новостройки в России. По итогам третьего квартала "квадрат" в этом городе стоил в среднем 122,5 тыс. рублей. Рост цены с начала года составил 18,5%. Это рекордный показатель с России. Так, в Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра 130 тыс. рублей (+14,1%), в Москве – 221 тыс. рублей (+10,4%), в Барнауле – 50,2 тыс. рублей (+9,8%).

"Мы развиваем бизнес и ищем для себя новые регионы. Мы выбрали Сочи, потому что стоимость "квадрата" новостройки в Москве и Питере (если это не Красная площадь) сопоставимы", – отмечает Нодар Шония и признает, что в Сочи "экономика интереснее".

Застройщик подчеркивает, что продолжает строить жилье в Барнауле. Уже в декабре он планирует открыть продажи квартир в квартале, который заложен на месте бывшего автомобильного рынка (вдоль Павловского тракта около Metro, – прим. авт.).

Всего на участке запланировано 16 домов, и разрешения на них уже получены. В первой очереди будут возведены шесть многоэтажек. Кроме этого, в квартале спроектированы школа, детский сад и другие социально значимые объекты.