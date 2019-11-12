Два трупа с ножевыми ранениями обнаружены в Камне-на-Оби

Во вторник утром, 12 ноября, в Камне-на-Оби были найдены два мужских трупа, пишут "Каменские известия".

Тела были найдены на пересечении улиц Никитина и Дзержинского, лежали они недалеко друг от друга. Как пояснили изданию в местном отделе СК, на месте преступления работает оперативно-следственная группа. У обоих мужчин имеются ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что ночью, когда произошли убийства, в баре неподалеку была драка. Начавшись внутри помещения, она продолжилась на улице. Другие подробности пока отсутствуют.