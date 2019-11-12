Дороги в Барнауле начали очищать от снега

Первый снегопад начался днем, 12 ноября, в Барнауле. На дорогах краевой столицы уже образовались ледяные корки и небольшие сугробы. Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, бороться с непогодой на улицы вышли работники МБУ "Автодорстрой".

С помощью спецтехники они должны очистить проезжую часть и тротуары от наледи. Для предотвращения образования ледяной корки и колеи дороги обработаны песчано-соляной смесью. После действия реагента рабочие начали прометать дороги от снега с помощью спецтехники, оборудованной щетками и передними отвалами.

Всего в уборке в ближайшие сутки будет задействовано 192 машины, в дневную смену на линии работает 95 единиц спецтехники. Помимо механизированной уборки проезжей части и тротуаров большая работа выполняется силами 96 дворников и 39 грузчиков. Рабочие вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам, при необходимости посыпают скользкие участки песком.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за снегопада и метели. Вечером 12 ноября в Барнаул должен приехать на поезде "Ласточка" из Новосибирска премьера-министр Дмитрий Медведев и несколько руководителей крупнейших министерств и ведомств. 13 ноября они посетят Санниково, где обсудят проблемы сел в стране. К приезду гостей в муниципалитете уже готовятся: там во время снегопада стригут траву.