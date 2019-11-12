Заместитель Томенко прокомментировал стрижку травы в селе перед приездом Медведева

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин прокомментировал кадры из социальных сетей, где в селе Санниково перед приездом Дмитрия Медведева во время снега стригут траву.

"Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось", – с иронией прокомментировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Денис Губин.

Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах.

Во время снегопада коммунальщики красят серебрянкой дорожные столбы, расположенные у железнодорожного вокзала (на фото), именно туда на поезде приедет из Новосибирска Медведев.

Председатель правительства России посетит Алтайский край 12 ноября. Он проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в Санниково. В среду, 13 ноября, в алтайском селе Медведев состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей в рамках реализации национальных проектов.

Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.