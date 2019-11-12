Заместитель Томенко прокомментировал стрижку травы в селе перед приездом Медведева

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин прокомментировал кадры из социальных сетей, где в селе Санниково перед приездом Дмитрия Медведева во время снега стригут траву.
"Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось", – с иронией прокомментировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Денис Губин.
Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах.
Во время снегопада коммунальщики красят серебрянкой дорожные столбы, расположенные у железнодорожного вокзала (на фото), именно туда на поезде приедет из Новосибирска Медведев.
Председатель правительства России посетит Алтайский край 12 ноября. Он проведет рабочую встречу с губернатором региона Виктором Томенко, а после отправится в Санниково. В среду, 13 ноября, в алтайском селе Медведев состоится совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей в рамках реализации национальных проектов.
Также премьер осмотрит ряд социальных объектов.
Комментарии
За три часа перед тем как с иронией это заметить, возможно он же разносил главу поселка "Ну что бы было там все нормально!!!, Ты меня понял?!"
в омске недавно к приезду ВВП мыли в мороз -10 асфальт кипятком, следом шли рабочие с газовыми горелками и сушили, а потом еще шли рабочие и красили бордюры...
Ой, и чо такова? Еслив хорошо заплотят, я согласная и красить, и стричь. Хоть на вокзале. Зато город красивше.
тупо пилят бабло, приезд это повод и не более
Надо на адекватность его быстрее проверять
Прошу провезти по Калина затем по Космонавтов и заупустить все заводы