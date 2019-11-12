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"МегаФон" начал продажи на площадке AliExpress

, ИА "Амител"
В стартовой линейке интернет-магазина оператора на Tmall представлена продукция Apple

Запуск онлайн-площадки "МегаФона" на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ретейлеры всего мира.   

"Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции, – отмечает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон. - Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11. Мы – первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress".

Кроме того, "МегаФон" стал первым и единственным официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. Ко дню распродаж 11 ноября 2019 года на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. В дни распродажи продукция в магазине "МегаФона" будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb доступна за 42 490 рублей.

"Участие "МегаФона" во Всемирном дне шопинга с таким продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple", – комментирует генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев

Магазин "МегаФона" доступен по адресу megafon.ru.aliexpress.com. Доставка товаров осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером "МегаФон Ретейл". В будущем ассортимент интернет-магазина планируют расширять.​

Электроника – наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи этой категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% в количественном выражении год к году.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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