Разминка перед Медведевым: Топилин провел в Барнауле совещание с правительством края

Топилин рассказал, что Алтайский край изменится через пять лет / Фото: altairegion22.ru Антон Федотов

В Алтайском крае под руководством министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина прошло рабочее совещание по вопросам ускоренного социально-экономического развития региона, сообщается на официальном сайте края.

"С первой встречи мы провели достаточно большую работу <...> неоднократно встречались с Виктором Томенко и обсуждали вопросы подготовки индивидуальной программы развития региона. Сейчас эта работа подходит к своему логическому завершению. Дмитрий Медведев месяц назад проводил совещание со всеми руководителями 10 регионов. Буквально на днях подготовили и внесли проект программы в том виде, в котором согласовали с правительством Алтайского края. Необходимо еще раз внимательно пройтись по всем мероприятиям, которые вошли в данный проект", — обратился Топилин к присутствующим.

По словам министра, теперь важно очень оперативно готовить проектно-сметную документацию, чтобы Алтайский край смог быстро вписаться в инструменты поддержки.

"Задачи <...> что связано с уровнем доходов населения, с дифференциацией доходов, с качеством жизни, — все это должно быть реализовано в течение четырех-пяти лет", — подчеркнул Топилин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Топилина и рассказал о программе развития региона.

"Мы подготовили перечень основных, первоочередных мероприятий, которые могут и должны быть реализованы в рамках такой программы, с общим объемом финансирования чуть больше 10 миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Также мы подготовили расширенный перечень мероприятий, которые следовало бы реализовать, с общим объемом финансирования более 50 миллиардов рублей на этот же период, с оговоркой — при наличии и определении дополнительных источников финансирования", — сообщил глава региона.

Стоит отметить, что совещание прошло в преддверии визита в Алтайский край председателя правительства России Дмитрия Медведева. В регион он прибудет сегодня, 12 ноября, и проведет ряд совещаний.

12 ноября 2019 года Максим Топилин во второй раз посетил Алтайский край по вопросу подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития региона. В первый приезд, 30 июля, он провел в Барнауле большое совещание по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития региона. На рассмотрение было вынесено более ста предложений для включения в проект программы.



В 2018 году премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать комплекс мер по ускоренному развитию субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического благосостояния.



Ранее были определены 10 регионов России, где наиболее сложная ситуация – по инвестициям, доходам, уровню бедности, безработице. И за каждым из них закреплен куратор: это или вице-премьер, или министр – то есть член правительства РФ. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин определен куратором Алтайского края.