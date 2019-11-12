Проблемная ТЭЦ в алтайском городе Яровом снова вышла из строя

Новая авария произошла на ТЭЦ в алтайском городе Яровом. Это уже вторая подобная авария здесь. Как сообщается на сайте городской администрации, в домах яровчан возможно понижение температуры из-за очередного незапланированного ремонта на местной ТЭЦ. По предварительной оценке, причиной аварии стали бракованные трубы.
Так, на котлоагрегате № 9 были обнаружены некие неполадки, а потому сейчас в работе находится только менее мощный котел № 7. В связи с этим в помещениях возможно понижение температуры, но незначительное. Все работы обещают завершить к вечеру 12 ноября.
В конце октября в Яровом был введен режим ЧС из-за аварии.
Комментарии
замечательно - некие неполадки, а виноваты сразу именно бракованные именно трубы.
И что делают котлы №8,6,5,4,3,2,1 ?
А что будет в морозы -40?
к 20 ноября? Типа спешка нужна только при ловле блох....
Амик перепутал часы и числа. К 20 часам, а не к 20 ноября.
Ну нормально... Второй раз?.. Так и пишите, что за последний месяц... А так уже со счета сбились... Сейчас ТЭЦ вообще не работает... До 20го мы замёрзнем...
Что ж такое? В городе нет тепла уже 2 суток... температура в квартирах упала до критической, на улице ночью будет до -10, а если еще и ветер обещают штормовой, то с завтрашнего дня начнем замерзать.... Читаю "Вести 22" Там наш глава администрации пишет, что повода для беспокойства нет, все под контролем, температура в школах и д/садах 21-23 градуса, а труба и не дымит... А мы все молчим...
Как обтекаемо новости преподносят. Возможно понижение температуры. В квартирах тупо холодно. Вторая авария в начале сезона. Скажите прямо что ТЭЦ в аварийном состоянии. Зима впереди, а улучшения не предвидится.