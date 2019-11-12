Музыкальный театр в Барнауле обещают отремонтировать в 2020 году

Фасад Алтайского государственного музыкального театра будет отремонтирован в 2020 году. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

По ее словам, изначально власти рассматривали вариант полной и комплексной реконструкции здания Музыкального театра. Однако от этой идеи отказались. Проект оказался очень дорогим. Было принято решение поэтапно проводить ремонтные работы.

Так, в прошлом году полностью приведен в порядок зрительный зал, установлены новые кресла, отремонтированы механика и планшет сцены. Летом этого года, между театральными сезонами, отремонтировано фойе, а также выполняются работы по ремонту систем, которые не видны зрителям: инженерных коммуникаций, вентиляции, соблюдения норм и требований пожарной безопасности.

"Следующий этап, на который мы рассчитываем выйти в следующем году – это ремонт фасада здания Музыкального театра (в текущем году проект уже подготовлен)", – сообщила Елена Безрукова.

Сейчас в Барнауле строят новое здание для театра кукол "Сказка". Его должны были открыть летом 2019 года, но подрядная организация сорвала все сроки. В лучшем случае театр успеют достроить весной-летом 2020 года.