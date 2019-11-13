Стать актером, хореографом, дизайнером. Как поступить в Алтайский институт культуры

Алтайский край заслуженно считается аграрным, продовольственным регионом. Но мы гордимся не только пшеницей и сыром. На всю страну есть всего 18 институтов культуры, где учат по всем направлениям: от бакалавра до аспиранта. И Алтайский государственный институт культуры в их числе. АГИК готовит профессиональных дирижеров, актеров, хореографов, дизайнеров, на которых высок спрос не только в регионах Сибири, но и в Москве, Санкт-Петербурге. Кстати, через несколько дней АГИК будет отмечать свой 45-летний юбилей.

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