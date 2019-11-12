Фурам перекрыли движение на трассе Барнаул – Новосибирск

От поселка Майского и за Черепаново в сторону Новосибирска из Барнаула перекрыто движение для большегрузов, рассказывают в паблике "Барнаул 22".

"Пробка из фур больше 10 километров", – сообщают очевидцы. "Их просто гаишники тормозят и не пускают дальше", – говорит автор видео.

В комментариях к публикации обсуждаются два объяснения происходящему. Это или плохие погодные условия, или визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Новосибирскую область и Алтайский край. Напомним, во вторник утром, 12 ноября, он прилетел в Новосибирск, а вечером должен прибыть в Барнаул. Впрочем, как ранее сообщалось, между городами премьер будет перемещаться на поезде.