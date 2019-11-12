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Фурам перекрыли движение на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
На дороге 10-километровая пробка

От поселка Майского и за Черепаново в сторону Новосибирска из Барнаула перекрыто движение для большегрузов, рассказывают в паблике "Барнаул 22".

"Пробка из фур больше 10 километров", – сообщают очевидцы. "Их просто гаишники тормозят и не пускают дальше", – говорит автор видео.

В комментариях к публикации обсуждаются два объяснения происходящему. Это или плохие погодные условия, или визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Новосибирскую область и Алтайский край. Напомним, во вторник утром, 12 ноября, он прилетел в Новосибирск, а вечером должен прибыть в Барнаул. Впрочем, как ранее сообщалось, между городами премьер будет перемещаться на поезде.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

12.11.2019 16:02
Павсекакий

"Это или плохие погодные условия, или визит председателя правительства"
-------
Почему "или"? По совокупности)
С вечера, наверное, и в Барнул пускать не будут.

12.11.2019 16:05
- гость -

12.11.2019 16:02 Типа, а вдруг в фуре террористы с автоматами?)))

12.11.2019 16:06
- гость -

Вот фураводам "радость".
Вхолостую терять полдня-день, жечь для отопления дизтопливо.
Кто-то хоть пробовал подсчитать полную стоимость таких визитов шишек?
Спецслужбы для обеспечения безопасности, трансфер, гостиницы, обслуга, и огромные помехи сотням тысяч жителей, потеря времени и денег

12.11.2019 16:14
- гость -

А чего все взяли, что это из-за приезда? Может там перемёты или застрял кто-то на трассе. Как у нас обычно бывает - как метель, так все торопыги срочно куда-то выдвигаются.

12.11.2019 16:38
АБОРИГЕН

Скорей всего опять игры в шпионов и террористов. Сказали что поедет на поезде а самого повезли машиной. Ну а трасса вся пусть стоит пока баре проедут.

12.11.2019 16:42
Павсекакий

"Может там перемёты или застрял кто-то на трассе."
-----
Вы видео смторели? Люди ехали навстречу этой пробке из фур. Они же как-то проехали. И какие перемёты вообще? Рановато для перемётов, тем более на этой трассе.

12.11.2019 16:47
- гость -

12.11.2019 16:38
АБОРИГЕН
Сказали что поедет на поезде а самого повезли машиной.

И прилетит в итоге на квадрокоптере. Яна Флеминга что-ли начитался вчера?

12.11.2019 16:49
- гость -

12.11.2019 16:42
Павсекакий

Люди может свернули на трассу, а там уже это было. И там раньше, чем у нас, метель началась часов на несколько.

12.11.2019 16:59
Павсекакий

"Люди может свернули на трассу, а там уже это было. "
------
Ога, выехали на трассу сами не помнят где, и едут гадают "Грани" это или Черепаново.

12.11.2019 17:11
- гость -

что-то я не припомню когда последний раз трассу закрывали из-за погодных условий
тем более посредине трассы.

из города не выпускают, когда мороз.
а чтобы до города не позволяли доехать это что-то новое.

так что на погоду не нужно валить.

12.11.2019 17:11
- гость -

Именно гадают, звук то включи у себя на видео.

12.11.2019 17:15
- гость -

12.11.2019 17:11
- гость -
что-то я не припомню когда последний раз трассу закрывали из-за погодных условий

Да ладно. Каждую зиму иногда трассы перекрывают.

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