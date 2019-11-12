Фурам перекрыли движение на трассе Барнаул – Новосибирск

От поселка Майского и за Черепаново в сторону Новосибирска из Барнаула перекрыто движение для большегрузов, рассказывают в паблике "Барнаул 22".
"Пробка из фур больше 10 километров", – сообщают очевидцы. "Их просто гаишники тормозят и не пускают дальше", – говорит автор видео.
В комментариях к публикации обсуждаются два объяснения происходящему. Это или плохие погодные условия, или визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Новосибирскую область и Алтайский край. Напомним, во вторник утром, 12 ноября, он прилетел в Новосибирск, а вечером должен прибыть в Барнаул. Впрочем, как ранее сообщалось, между городами премьер будет перемещаться на поезде.
Комментарии
"Это или плохие погодные условия, или визит председателя правительства"
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Почему "или"? По совокупности)
С вечера, наверное, и в Барнул пускать не будут.
12.11.2019 16:02 Типа, а вдруг в фуре террористы с автоматами?)))
Вот фураводам "радость".
Вхолостую терять полдня-день, жечь для отопления дизтопливо.
Кто-то хоть пробовал подсчитать полную стоимость таких визитов шишек?
Спецслужбы для обеспечения безопасности, трансфер, гостиницы, обслуга, и огромные помехи сотням тысяч жителей, потеря времени и денег
А чего все взяли, что это из-за приезда? Может там перемёты или застрял кто-то на трассе. Как у нас обычно бывает - как метель, так все торопыги срочно куда-то выдвигаются.
Скорей всего опять игры в шпионов и террористов. Сказали что поедет на поезде а самого повезли машиной. Ну а трасса вся пусть стоит пока баре проедут.
"Может там перемёты или застрял кто-то на трассе."
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Вы видео смторели? Люди ехали навстречу этой пробке из фур. Они же как-то проехали. И какие перемёты вообще? Рановато для перемётов, тем более на этой трассе.
12.11.2019 16:38
АБОРИГЕН
Сказали что поедет на поезде а самого повезли машиной.
И прилетит в итоге на квадрокоптере. Яна Флеминга что-ли начитался вчера?
12.11.2019 16:42
Павсекакий
Люди может свернули на трассу, а там уже это было. И там раньше, чем у нас, метель началась часов на несколько.
"Люди может свернули на трассу, а там уже это было. "
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Ога, выехали на трассу сами не помнят где, и едут гадают "Грани" это или Черепаново.
что-то я не припомню когда последний раз трассу закрывали из-за погодных условий
тем более посредине трассы.
из города не выпускают, когда мороз.
а чтобы до города не позволяли доехать это что-то новое.
так что на погоду не нужно валить.
Именно гадают, звук то включи у себя на видео.
12.11.2019 17:11
- гость -
что-то я не припомню когда последний раз трассу закрывали из-за погодных условий
Да ладно. Каждую зиму иногда трассы перекрывают.