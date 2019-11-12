Для жителей Дальнего Востока предложили снизить пенсионный возраст

Депутаты Магаданской областной Думы поддерживают предложение вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию, такая мера остановила бы отток населения, сообщает РИА "Новости".

"Мы изначально выступали в областной думе с такой инициативой для жителей Крайнего Севера. Все-таки не зря в нашем регионе существуют северные надбавки, которые выплачивают за тяжелые климатические условия. Для того чтобы простимулировать жителей жить на Колыме и остановить отток населения, я считаю правильным вернуть прежний пенсионный возраст", – пояснил депутат облдумы, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Эдуард Козлов.

Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию предложили правительству в Госдуме. Между тем, как полагают эксперты, инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже начнут требовать преференций.