За попытку вывезти из России лапы медведей на иностранцев завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, которые пытались вывезти из России лапы медведей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

Ведомство уточняет, что за границу незаконно пытались вывезти более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта. Задержаны два иностранца и два гражданина России.

"В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…" и "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Разбирательство продолжается", – рассказали в ведомстве.

Ценный груз хотели вывезти из России в районе поселка Барабаш. Доставить посылку должны были двое иностранцев. В Приморье они прибыли через пункт пропуска "Краскино". Пособники из числа российских и иностранных граждан встретили их, снабдили контрабандой и отправили в направлении государственной границы.

"Путешественников" задержали пограничники. Они изъяли 44 лапы гималайского медведя и две лапы амурского тигра. Позже в гараже и дома у задержанных нашли 198 медвежьих лап, четыре пакета с частями тел неустановленных животных и две части бивня мамонта.