Жизнь на трамплинах: мать-одиночка троих детей осталась без средств к существованию

"Мне до сих пор не верится, что я в своей квартире", – говорит молодая женщина.

Обои, линолеум, диван, плита, шкаф, стиральная машинка. Такое чувство, что жильцы только заселились. Но это не так. Наталья со своими тремя детьми живет здесь уже полгода. Ютятся по ночам на одном диванчике втроем. Годовалого Севу укачивают и перекладывают в детскую кроватку, десятилетний Вова и двухлетняя Ксюша спят с мамой.

Кто не мечтает о своей квартире? Наталья за свою жизнь набегалась по съемным, и когда появился шанс приобрести жилье, она сделала еще один рывок к лучшей жизни. Такой возможности могло бы больше не представиться, и женщина решилась. Для покупки квартиры Наталья объединила детские выплаты с субсидией по программе "Молодая семья", и несмотря на скидку и бесплатный ремонт от застройщика, денег все равно недоставало. Пришлось брать кредит.

Преодоление

Всю жизнь Наталья, как эквилибристка, мысленно дает себе команду: "Ап!" – и прыгает. Любой жизненный выбор – прыжок над пропастью, и никто не застрахован от ошибки. Наталья родилась с аплазией – у девочки отсутствовала кисть руки. Она под постоянным гнетом насмешек одноклассников научилась гибкости во взаимоотношениях с людьми и стала тверда в движении к цели вне зависимости от мнения окружающих.

В 9 классе она приняла первое взрослое решение: покинуть родную деревню, ведь в городе больше возможностей. Как раз ее мама поехала на заработки в Новоалтайск, и Наталья отправилась с ней, в то время как брат и сестра остались с отцом дома. Старшие классы девушка доучивалась уже в Новоалтайской школе, изредка выходя на работу в продуктовый киоск вместо мамы.

Все сама

По-настоящему взрослая жизнь началась с 18-летия: мама вернулась в деревню, а Наташа поступила в колледж по специальности "Менеджмент машиностроительной отрасли". После – следующая вершина, высшее образование. Прошла на платное, и не стала ждать следующего года. Тогда она впервые оказалась в финансовых тисках, взяв деньги в кредит, чтобы оплачивать обучение. А после рождения первенца молодая женщина совмещала учебу на "заочке" и работу в call-центре одной из компаний региона.

Но нерегулярные выплаты испортили кредитную историю, поэтому новый заем на квартиру пришлось брать через подругу. Наталья признается, что период учебы был сложным, но о выборе не жалеет:

"С одной стороны, сама виновата, но ведь без образования никак. "Вышка" увеличивает шансы на что-то большее, это пропуск в жизнь".

После окончания вуза без опыта работы устроиться по специальности не удалось, но Наталья не отчаялась и стала трудиться делопроизводителем сначала в комплексном центре соцобслуживания, затем – в МФЦ.

В свободном полете

Конечно, Наталья не могла предвидеть, что с ней случится такое. В своей квартире, но без денег, мужа и с тремя детьми. Дело в том, что во время декрета Наталью уволили с последнего места работы. Там она трудоустраивалась по срочному договору, но вышел постоянный сотрудник – и вот уже полгода семья живет на пенсию по инвалидности и детские выплаты. Недавно выручать дочь приехала мать-пенсионерка – она планирует устроиться сиделкой для инвалидов.

А пока детей есть с кем оставить, Наталья воспользовалась моментом и подала на алименты – от первого мужа никакой помощи с 2016 года. Второй же бросил женщину сразу после рождения сына, и сейчас мало интересуется жизнью детей.

Наталья планирует выйти на работу, как только сын достигнет трехлетнего возраста. Пока дети слишком маленькие и оставить их не на кого. А в детскую комнату необходимы две кроватки с матрасами и компьютерный стол. Молодая женщина очень нуждается в поддержке.

Сумма сбора: 18400 рублей.

Пожертвование с сообщением "Наталье" можно сделать следующим образом:

– кнопка "Помочь" на сайте фонда: fondoblaka.com;

– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма пожертвования;

– карта Сбербанка: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– Яндекс-кошелек: 410015642757166;

– Qiwi-кошелек: +79609612442;

– новый способ пожертвования: через личный кабинет "Сбербанк-онлайн" введите в строку "Наименование компании" слово "Облака", вас выведут на страницу платежа, где уже внесены все данные официального расчетного счета. Вам нужно только написать свою сумму перевода, СМС адресно "Женщинам в Облаках", и в течение 2 секунд сумма будет отправлена с вашей карты на расчетный счет фонда "Облака";

– передать наличные на помощь можно напрямую семье в штабе фонда "Облака";

– передать вещи и обувь удобно в штаб фонда по адресу: пр. Социалистический, 34, офис 101 с 9:30 до 17:00 или в пункт приема и выдачи вещей по адресу: пр. Социалистический, 64 (Charity Market) с 10:00 до 19:00 без выходных и перерывов на обед, обязательно оставить записку "для Натальи и ее детей".

История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Отчет о поступивших средствах будет опубликован в группе благотворительного фонда "Облака" "ВКонтакте".

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: 8 (3852) 590-180

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