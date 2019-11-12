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Новости

Перед приездом Медведева в Барнауле срочно благоустроили ж/д вокзал

, ИА "Амител"
Сделали крыльцо и покрасили серебрянкой дорожные знаки

Фото: Екатерина Смолихина

Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно провели ремонт на ж/д вокзале. Так, рабочие покрасили серебрянкой дорожные знаки, эвакуировали машины и отремонтировали крыльцо.

Дмитрий Медведев должен приехать в Барнаул на новом поезде "Ласточка" из Новосибирска. Глава правительства прибудет вечером 12 ноября. Ожидается, что поезд соединит два региона летом 2020 года.

Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах. В селе Санниково, куда премьер должен приехать 13 ноября, во время снегопада косят траву.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.11.2019 17:03
- гость -

серость и безнадега

12.11.2019 17:08
- гость -

На последней фотке мусоровоз замаскировали

12.11.2019 17:23
Горожанин

Шестерки

12.11.2019 17:23
- гость -

Ну конечно, не для жителей же города всё это делать вовремя. Для нас и так сойдёт.

12.11.2019 17:24
- гость -

"Благоустроили" - пару плиток может заменили на пороге.
Тяжело конечно думать, когда почти все новости - это копипаста с VK.

12.11.2019 17:30
гость

когда уже в России закончится это чинопочитание, ну кто он такой, чтобы весь город в пробке стоял и народ страдал?!

12.11.2019 17:40
- гость -

Ну хоть какая то польза от его приезда. Власти немного нервишек потратят, жирок собьют, ножки разомнут..., а то засиделись в креслах...

12.11.2019 17:45
- гость -

А оркестр семь-сорок разучил?

12.11.2019 17:47
- гость -

И зачем такой кипеж? Его дни сочтены.

12.11.2019 17:48
- гость -

17:30
Как будто в другое время в час пик народ в пробках не стоит. А сегодня еще погода не очень лётная.

12.11.2019 17:57
- гость -

один красит столб, двое контролируют

12.11.2019 18:10
Александр

"Это какой то, позор..."

12.11.2019 18:12
Превед Медвед

Это какой-то... позор...(с)

12.11.2019 18:14
Превед Медвед

Ха-ха! Саня, орередил!

12.11.2019 18:21
Автобус

Лампочку меняют на столбе возле ж/д вокзала. Значит же она там не горит не с сегодняшнего дня! Значит же знали, что там фонарь не работает и надо заменить... Знали же! А спроси в обычное время — мы не в курсе, мы зарегистрировали запрос, проверим как-нибудь. Это просто пример на обычной лампочке. То же самое с крылечком вокзала... И так с кучей мелочёвки, которую можно сразу сделать и забыть, а не копить эти неприятные мелочи... нет же наши раздолбаи, пока не пнёшь - не полетят.

12.11.2019 18:34
- гость -

Почему всё сегодня? Ведь неделю назад знали.

12.11.2019 18:46
Сергей 4

Люди!!! Прекратите это делать - Чины путешествуя по РФ удивляются, чего народ жалуется - всё красивенько! Покажите им реальность. У кого будет возможность разговаривать с Медведевым - скажите ему что это смешно. Не армии мы служим всем народом, где зеленым зимой траву красят. И не 18 век на дворе, чтобы челом бить об пол.

12.11.2019 18:52
- гость -

Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно построили новый вокзал.... )))))

12.11.2019 18:53
- гость -

12.11.2019 18:46
Сергей 4

И че, если бы делегация увидела одну немного отбитую плитку на порожке, она бы, по-вашему, увидела реальность?

12.11.2019 18:54
- гость -

И так с кучей мелочёвки, которую можно сразу сделать и забыть, а не копить эти неприятные мелочи...

Забыть, это если бы там никто не ходил или не ездил. Но так не бывает. )

12.11.2019 19:06
гость

Если к вам приезжают гости вы тоже стараетесь привести дом в порядок, даже если был срач !!!

12.11.2019 19:38
- гость -

И зачем такой кипеж? Его дни сочтены.

Это почему? Мутко, Медведев - непотопляемые чиновники в правительстве.

12.11.2019 19:57
Пума

Надо было не на Ласточке везти, которая незнамо когда будет запущена, а на электричке с пересадкой в Черепаново)

12.11.2019 20:01
гость

А как,с платной парковкой?

12.11.2019 20:04
- гость -

Надо было снести бульдозерами ненавистную народу платную парковку на вокзале!

12.11.2019 22:14
- гость -

Как будто в другое время в час пик народ в пробках не стоит.

Вы либо глупы, либо исключительно глупы. В обычное время дороги не перекрывают, а пробки исключительно из за ДТП или тупней.

12.11.2019 22:19
- гость -

12.11.2019 18:14
Превед Медвед


теперь ты орережоный. а таблеток от твоей болячки еще нету. бгггг

12.11.2019 22:30
- гость -


12.11.2019 19:06
гость


администрация, а зачем вы "свой дом" до срачельника доводите? еще и деньгу из бюджета получая???

12.11.2019 22:32
Алекса

"Потемкинские деревни", ничего не изменилось. Стыдно и грустно....

12.11.2019 22:41
- гость -


12.11.2019 20:01
гость

А как,с платной парковкой?


да никак. она и так всегда пустая

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