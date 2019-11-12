Перед приездом Медведева в Барнауле срочно благоустроили ж/д вокзал

Фото: Екатерина Смолихина
Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно провели ремонт на ж/д вокзале. Так, рабочие покрасили серебрянкой дорожные знаки, эвакуировали машины и отремонтировали крыльцо.
Дмитрий Медведев должен приехать в Барнаул на новом поезде "Ласточка" из Новосибирска. Глава правительства прибудет вечером 12 ноября. Ожидается, что поезд соединит два региона летом 2020 года.
Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах. В селе Санниково, куда премьер должен приехать 13 ноября, во время снегопада косят траву.
Комментарии
серость и безнадега
На последней фотке мусоровоз замаскировали
Шестерки
Ну конечно, не для жителей же города всё это делать вовремя. Для нас и так сойдёт.
"Благоустроили" - пару плиток может заменили на пороге.
Тяжело конечно думать, когда почти все новости - это копипаста с VK.
когда уже в России закончится это чинопочитание, ну кто он такой, чтобы весь город в пробке стоял и народ страдал?!
Ну хоть какая то польза от его приезда. Власти немного нервишек потратят, жирок собьют, ножки разомнут..., а то засиделись в креслах...
А оркестр семь-сорок разучил?
И зачем такой кипеж? Его дни сочтены.
17:30
Как будто в другое время в час пик народ в пробках не стоит. А сегодня еще погода не очень лётная.
один красит столб, двое контролируют
"Это какой то, позор..."
Это какой-то... позор...(с)
Ха-ха! Саня, орередил!
Лампочку меняют на столбе возле ж/д вокзала. Значит же она там не горит не с сегодняшнего дня! Значит же знали, что там фонарь не работает и надо заменить... Знали же! А спроси в обычное время — мы не в курсе, мы зарегистрировали запрос, проверим как-нибудь. Это просто пример на обычной лампочке. То же самое с крылечком вокзала... И так с кучей мелочёвки, которую можно сразу сделать и забыть, а не копить эти неприятные мелочи... нет же наши раздолбаи, пока не пнёшь - не полетят.
Почему всё сегодня? Ведь неделю назад знали.
Люди!!! Прекратите это делать - Чины путешествуя по РФ удивляются, чего народ жалуется - всё красивенько! Покажите им реальность. У кого будет возможность разговаривать с Медведевым - скажите ему что это смешно. Не армии мы служим всем народом, где зеленым зимой траву красят. И не 18 век на дворе, чтобы челом бить об пол.
Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно построили новый вокзал.... )))))
12.11.2019 18:46
Сергей 4
И че, если бы делегация увидела одну немного отбитую плитку на порожке, она бы, по-вашему, увидела реальность?
И так с кучей мелочёвки, которую можно сразу сделать и забыть, а не копить эти неприятные мелочи...
Забыть, это если бы там никто не ходил или не ездил. Но так не бывает. )
Если к вам приезжают гости вы тоже стараетесь привести дом в порядок, даже если был срач !!!
И зачем такой кипеж? Его дни сочтены.
Это почему? Мутко, Медведев - непотопляемые чиновники в правительстве.
Надо было не на Ласточке везти, которая незнамо когда будет запущена, а на электричке с пересадкой в Черепаново)
А как,с платной парковкой?
Надо было снести бульдозерами ненавистную народу платную парковку на вокзале!
Как будто в другое время в час пик народ в пробках не стоит.
Вы либо глупы, либо исключительно глупы. В обычное время дороги не перекрывают, а пробки исключительно из за ДТП или тупней.
12.11.2019 18:14
Превед Медвед
теперь ты орережоный. а таблеток от твоей болячки еще нету. бгггг
12.11.2019 19:06
гость
администрация, а зачем вы "свой дом" до срачельника доводите? еще и деньгу из бюджета получая???
"Потемкинские деревни", ничего не изменилось. Стыдно и грустно....
12.11.2019 20:01
гость
А как,с платной парковкой?
да никак. она и так всегда пустая