Перед приездом Медведева в Барнауле срочно благоустроили ж/д вокзал

Фото: Екатерина Смолихина

Перед приездом премьер-министра Дмитрия Медведева в Барнауле срочно провели ремонт на ж/д вокзале. Так, рабочие покрасили серебрянкой дорожные знаки, эвакуировали машины и отремонтировали крыльцо.

Дмитрий Медведев должен приехать в Барнаул на новом поезде "Ласточка" из Новосибирска. Глава правительства прибудет вечером 12 ноября. Ожидается, что поезд соединит два региона летом 2020 года.

Сейчас Барнаул усиленно готовится к визиту премьер-министра. Дорожные службы вышли на улицу, чтобы бороться со снегом на дорогах и тротуарах. В селе Санниково, куда премьер должен приехать 13 ноября, во время снегопада косят траву.



