"МАКФА" вложит 120 миллионов в развитие завода по переработке гречихи на Алтае

Компания "МАКФА" в 2020 году вложит 120 млн рублей в развитие завода по переработке круп, расположенного в Троицком районе Алтайского края, пишет "Коммерсантъ".

"С весны этого года завод на Алтае работает на максимальной мощности. Уже в следующем году мы вложим 120 млн рублей в строительство новых элеваторов, которые позволят увеличить емкости хранения гречихи в 2,5 раза. Будет установлено новое оборудование: сушилки, мини-элеватор для хранения влажной гречихи", – рассказал управляющий компании Антон Белоусов.

По его словам, вложения помогут принимать больший объем продукции у местных производителей. Тем самым запасы гречихи для переработки будут увеличены, что позволит реже проводить закуп и, соответственно, нивелировать разницу в цене в разное время года для конечного потребителя. Кроме того, появятся и новые рабочие места.

"В 2021 году планируем выйти на полный пик и будем рассматривать инвестиции уже в расширение производства продукции, так как для этого есть все предпосылки. Мы видим благоприятный бизнес-климат, поддержку со стороны руководства Алтайского края и государства. Работать будем не только на обеспечение потребности российского рынка, но и на внешний рынок", – отметил владелец компании Валерий Юрьевич.

В частности, планируется популяризировать гречку в Японии. "Рассказываем, что она вкусна, полезна, растет на Алтае, в экологически чистом регионе. Мы и впредь будем продвигать гречку как национальный продукт России в Европе, на Ближнем Востоке и в Китае", – обозначил Белоусов планы на алтайскую гречку.

Завод по переработке круп "МАКФА" запустила на Алтае в 2015 году. На предприятии ведется переработка гречихи, а также гороха, пшена, производятся зерновые хлопья. В проект было инвестировано 1,5 млрд рублей. В 2019 году руководство приняло решение о дальнейшем развитии и расширении производства. Компания первой из российских "бакалейщиков" представила российские крупы, например, на рынке Азии, зайдя на прилавки магазинов Японии.