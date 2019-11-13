Анна Герман или Элла Фицджеральд: кто ближе барнаульским слушателям

В конце ноября столицу Алтайского края ждет грандиозное культурное событие: впервые профессиональные музыканты, широко известные по всей России и за ее пределами, объединились для того, чтобы подарить барнаульцам эксклюзивную концертную программу. Музыканты Андрей Земсков (клавишные), Павел Маргачев (ударные), Евгений Гришин (бас-гитара), Иван Наумов (труба) и Виктория Молотова (вокал) в составе нового творческого проекта Mariposa* порадуют слушателей не только легендарными джазовыми композициями, но и популярными хитами в авторской аранжировке.

Mariposa – это исполнители, которые не ориентируются на современную моду и не ставят перед собой коммерческих целей: музыка, которая сегодня считается неформатом – джаз и романсы, – вдохновляет, в первую очередь, их самих, а значит, вдохновит и вас.

29 ноября 2019 года Mariposa выступит в Барнауле с концертом "Вечер пятницы. Jazz /романс-коктейль". В программу войдут знакомые всем романсы, произведения на стихи Роберта Рождественского, хиты Анны Герман, а также культовые джазовые композиции Эллы Фицджеральд. Многие песни приобретут новое звучание в интерпретации творческого проекта.

Билеты доступны по ссылке https://barnaul.kassy.ru/event/2-5087/

*Марипоса — прим. ред.

Время проведения: 29 ноября 2019 года в 19:00

Место проведения: концертный зал АГИК (пр. Ленина, 66)

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