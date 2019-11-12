Медведев во время визита в Новосибирск в шутку предложил привиться от Эболы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 ноября в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области, где дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Как пишет РИА "Новости", в шутку Медведев предложил участникам совещания по развитию генетических технологий, не успевшим сделать прививку от гриппа, привиться от лихорадки Эбола.

Медведев отметил, что российская вакцина прошла все испытания "в самых сложных, тяжелых условиях".

Отмечается, что в режиме конференц-связи сотрудники центра рассказали премьеру о готовности выпуска пяти тысяч доз вакцины для поставок в страны Африки.

Премьер-министр пожелал ученым успеха и дал символический старт производству.

"Начинайте. Очень важная задача", – сказал Медведев.

Вечером 12 ноября премьер-министр страны приедет в Барнауле. Город готовится к визиту гостя: благоустраивают ж/д вокзал, красят дорожные знаки и усиленно чистят дороги от снега.