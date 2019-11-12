Барнаул встал в рекордных 10-балльных пробках

В Барнауле во вторник вечером, 12 ноября, наблюдаются серьезные пробки – 10 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такого в городе не было давно.
Заторы наблюдаются на проспекте Строителей – от Павловского тракта до площади Октября, на проспекте Красноармейском – от площади Октября до улицы Папанинцев, на проспекте Ленина – от площади Октября до улицы Партизанской, на проспекте Социалистическом – от Строителей до улицы Молодежной. А также на улицах Челюскинцев, Молодежной, Гоголя, Ядринцева, Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор и нескольких участках Павловского тракта.
12 ноября в Барнауле выпал снег, на дорогах образовались ледяные корки и небольшие сугробы. По данным пресс-службы мэрии, уже начала работать снегоуборочная техника.
Комментарии
Ну так понятно. Сегодня неожиданно для всех пришла зима.
но виноват будет медведев а не те, которые шиповку жалели до последнего
а виноват будет медведев, а не те, кто шиповку до последнего жалел
А Медведев тоже в пробках стоять будет? Почему пробки не расчистили к его приезду?
Такого в городе не было давно - ровно с прошлой зимы)))
30% едут 20км. в час. Снега 5 см. Из за тормозов и пробки. Любители летней резины.
Сейчас в пробках стоят даже электрички между Барнаулом и Н-ском.
Всех тормознули, зеленый свет Медведеву.
И пусть весь мир подождет.
Ужас! Вот это новость прайм-тайма! Просто клерки едут домой и что тут такого необычного?
Может не делать из этого сенсацию, а увеличить парк общественного транспорта и спокойно разъезжаться в нём по домам? Может не стоит каждую ж..пу везти в отдельной повозке? Может как-то более коллективно пора начинать жить?
А то скоро выйдете из своего подъезда и с парковки тронуться не сможете.
Особый привет тридварасам, ехавшим по Калинина за скорой по встречке.
12.11.2019 18:28
- гость -
В Н -ске сегодня вечерние пробки оценили в рекордные 11 баллов. Тоже наверное из-за электричек. Ну а из-за чего еще?
Ужас! Вот это новость прайм-тайма! Просто клерки едут домой и что тут такого необычного?
Может не делать из этого сенсацию, а увеличить парк общественного транспорта и спокойно разъезжаться в нём по домам? Может не стоит каждую ж..пу везти в отдельной повозке? Может как-то более коллективно пора начинать жить?
А то скоро выйдете из своего подъезда и с парковки тронуться не сможете.
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по вашей логике надо тогдавсе частные дома и малоэтажки то же сравнять с землей, а на их месте построить 10-15 этажки. а то что это они столько земли занимают...
12.11.2019 17:55
Панночка
но виноват будет медведев а не те, которые шиповку жалели до последнего
Ну вам то вечному пассажиру ОТ из троллейбуса виднее.
12.11.2019 18:59
- гость -
ох глупышка... из за того, в том числе, что фуры начали в город запускать... ну и днем там из за медвежонка коллапс на ровном месте творили...