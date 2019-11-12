Минтранс России разрешил начать реконструкцию ВПП в аэропорту Барнаула

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле согласован в Министерстве транспорта РФ, что позволяет начать его реализацию. Об этом заявил во вторник глава Минтруда России Максим Топилин журналистам после рабочего совещания по вопросам подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

"Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться", – передает ТАСС слова Топилина.

Однако из слов министра многое непонятно. Например, когда начнутся работы. Ориентировочная стоимость реконструкции около 1,9 миллиарда рублей. Если не начать ее сейчас, то нынешние полосы к 2024 году могут выработать свой ресурс.

Если проводить реконструкцию нынешних полос, то аэропорт придется закрыть полностью на несколько месяцев. По подсчетам экспертов, как минимум на три. Сейчас обсуждается идея строительства еще одной ВПП рядом с существующей. Такой вариант будет не особо дороже. По мнению авторов идеи, это позволит не закрывать аэропорт на время работ.