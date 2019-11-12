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Минтранс России разрешил начать реконструкцию ВПП в аэропорту Барнаула

, ИА "Амител"
Теперь непонятно – закрывать аэропорт на несколько месяцев или строить новую полосу

Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле согласован в Министерстве транспорта РФ, что позволяет начать его реализацию. Об этом заявил во вторник глава Минтруда России Максим Топилин журналистам после рабочего совещания по вопросам подготовки проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

"Нам удалось согласовать с Министерством транспорта вопросы, связанные с началом реконструкции взлетно-посадочной полосы. Принципиально решить этот вопрос, чтобы он начал уже реализовываться", – передает ТАСС слова Топилина.

Однако из слов министра многое непонятно. Например, когда начнутся работы. Ориентировочная стоимость реконструкции около 1,9 миллиарда рублей. Если не начать ее сейчас, то нынешние полосы к 2024 году могут выработать свой ресурс.

Если проводить реконструкцию нынешних полос, то аэропорт придется закрыть полностью на несколько месяцев. По подсчетам экспертов, как минимум на три. Сейчас обсуждается идея строительства еще одной ВПП рядом с существующей. Такой вариант будет не особо дороже. По мнению авторов идеи, это позволит не закрывать аэропорт на время работ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

12.11.2019 18:13
- гость -

Однако из слов министра многое непонятно. - а нам точно такой министр нужен)))

12.11.2019 18:21
Горожанин

Это поэтому поездом прибыл, боязно

12.11.2019 18:32
- гость -

Однако из слов министра многое непонятно.

Счас подтянутся местные иксперты и всё пояснят.

12.11.2019 19:09
технарь

1,9 лярда в любом случае, плюс ещё 2 лярда если новую строить.
ясно-понятно что никто сразу не кивнет. ))))

12.11.2019 19:24
Александр

Надо позвать руководителей "Восточного", проблема рассосется сама собой, потому, что как не строй работать не будет.

12.11.2019 21:23
- гость -

Новую полосу строить ненамного дороже? Абсолютные профаны во власти. А курсо-глиссадную систему просто перетащат, что ли? Инфраструктура для ВПП так-то подороже асфальтобетона будет

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