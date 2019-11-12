Министр Топилин вновь пообещал Алтаю новую федеральную трассу. Уже к 2024 году

Минтранс России до 2024 года может разрешить передачу алтайской трассы до границы с Казахстаном на баланс Росавтодора, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин журналистам во вторник во время поездки в Барнаул.

"Нам удалось решить вопросы передачи дороги, которая идет до Павлодара, на федеральный уровень – пока сдвинуть сроки до 2024 года. Будем продолжать работать. Но ранее этого мероприятия Минтранс вообще не поддерживал", – сказал министр.

По его словам, передача автодороги Барнаул – Кулунда – Павлодар на федеральный уровень позволит региону высвободить деньги дорожного фонда и пополнить внутренние ресурсы края.

Речь идет о 500 миллионах, которые край сможет экономить в год на содержании этой дороги. Минтранс РФ планировал "забрать" себе участок в 2019 году, потом в 2020-м. Теперь речь идет о 2024-м. Самое интересное, что алтайские дорожники не ремонтируют участок от Мамонтово до Кулунды. Там уже несколько лет как образовались ямы. Многие автолюбители просят Минтранс края отремонтировать участок, но в ведомстве не делают этого, ожидая, что его заберет себе Росавтодор.

Инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги – Р-256 "Чуйский тракт" и А322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.