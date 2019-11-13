Финансирование программы "Молодая семья" в Алтайском крае увеличат в два раза

Более 320 млн рублей выделят в 2020 году из бюджета в помощь молодым семьям Алтайского края на покупку жилья. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщила глава комитета по социальной политике краевого парламента Татьяна Ильюченко во время онлайн-конференции на сайте АКЗС.
Речь о программе "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае", в рамках которой семьям дают средства на покупку и улучшение жилищных условий.
"Из федерального, краевого и местного бюджета будет выделено более 320 млн рублей. Это на 45% больше по сравнению с 2019 годом. Помощь будет оказана 450 семьям", – уточнила Ильюченко.
Также она считает необходимым разделить программу на два направления: отдельная очередь из молодых многодетных семей и отдельная очередь из остальных молодых семей.
"В Алтайском крае количество многодетных семей – участников подпрограммы – ежегодно становится больше. В связи с тем, что данные семьи включаются в списки в приоритетном порядке, для семей, воспитывающих не более двух детей, срок ожидания получения социальной выплаты увеличивается", – пояснила председатель комитета.
В Алтайском крае эта программа работает с 2004 года. За это время компенсацию на покупку жилья (от 35 до 40%) получили более 9 тысяч семей. При том, что сейчас очередь превышает 10 тысяч семей.
Комментарии
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и на свадебное путешествие.
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